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Hanoi celebra Día del Libro 2026 con variada agenda cultural y digital

La Calle del Libro de Hanoi se convertirá en el epicentro de la lectura en Vietnam del 21 al 27 de abril, con una serie de eventos que incluyen intercambios entre autores y obras, lanzamientos de libros y atractivas promociones.

Hanoi celebra Día del Libro 2026 con variada agenda cultural y digital (Foto: VNA)
Hanoi celebra Día del Libro 2026 con variada agenda cultural y digital (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Calle del Libro de Hanoi se convertirá en el epicentro de la lectura en Vietnam del 21 al 27 de abril, con una serie de eventos que incluyen intercambios entre autores y obras, lanzamientos de libros y atractivas promociones.

Bajo la organización de la Junta de Gestión de la Calle del Libro de Hanoi y 14 unidades editoriales, las actividades se desarrollarán diariamente de 8:00 a las 22:00 horas, ofreciendo al público una vasta fuente de conocimientos que abarca desde la literatura y economía hasta la ciencia, tecnología y educación para todas las edades.

Como parte de la estrategia para fomentar el hábito de lectura entre los más jóvenes y las familias, el evento incluye la actividad interactiva “Colecciona sellos, recibe regalos”, donde los lectores exploran los 15 pabellones del recinto para completar un mapa y obtener recompensas.

Además, se organizan talleres creativos de pintura, escultura y manualidades, complementados con una oferta cultural que integra la música y el arte. Un elemento distintivo de esta edición es la fusión de la lectura con la cultura tradicional del té, ofreciendo a los asistentes degustaciones gratuitas de té Shan Tuyet durante los seminarios principales.

La agenda académica aborda temas cruciales como el papel de los libros en el desarrollo de la industria cultural y los retos de la transformación digital en el sector editorial.

Entre los eventos destacados se encuentran los coloquios sobre la escritura de ficción histórica para la era moderna con el escritor Hoang Quoc Hai, y el análisis del “Preparación humana en la era de la Inteligencia Artificial y la Robótica”, junto con la presentación de la colección “Descifrando la tecnología: IA - Robótica – IoT”. Estas charlas buscan profundizar en la importancia del conocimiento impreso frente al avance tecnológico actual.

En el ámbito comercial y social, las editoriales han lanzado programas de descuentos que oscilan entre el 30% y el 50%, incluyendo ventas a precios únicos y combos de regalo.

Paralelamente, se impulsan canales de venta en línea mediante sesiones de “megalive” en plataformas como TikTok para ampliar el alcance de la industria en el entorno digital.

El evento también mantiene un firme compromiso social con la donación de libros a la Escuela de Internado de Primaria y Secundaria Si Pa Phin, en la provincia montañosa norteña de Dien Bien, contribuyendo a la difusión del conocimiento en las zonas más remotas de Vietnam./.

VNA
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Resolución 80

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