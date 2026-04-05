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Calle del Libro en Ciudad Ho Chi Minh, diez años cultivando lectura

Ubicada en el centro de Ciudad Ho Chi Minh, junto a la Catedral de Notre-Dame y la Oficina Central de Correos, la Calle del Libro Nguyen Van Binh, tras una década de desarrollo, se ha consolidado como un espacio cultural distintivo que contribuye a fomentar el hábito de la lectura.

El cuarto Festival del Libro y la Cultura Nocturna en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
El cuarto Festival del Libro y la Cultura Nocturna en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ubicada en el centro de Ciudad Ho Chi Minh, junto a la Catedral de Notre-Dame y la Oficina Central de Correos, la Calle del Libro Nguyen Van Binh, tras una década de desarrollo, se ha consolidado como un espacio cultural distintivo que contribuye a fomentar el hábito de la lectura.

Inaugurada en 2016, a partir de 19 casetas iniciales y ampliada a 30 con la participación de más de 20 editoriales y distribuidores de prestigio, la Calle del Libro ha recibido ahora millones de visitantes, ha puesto en circulación cerca de siete millones de ejemplares, ha alcanzado ingresos superiores a 16,65 millones de dólares y se ha consolidado como un “espacio cultural” que conecta a la comunidad de lectores.

Según gestores culturales y representantes del sector editorial, la Calle del Libro no solo cumple una función comercial, sino que también construye un ecosistema de conocimiento sostenible y un espacio de intercambio entre autores, editoriales y lectores. Con más de tres mil eventos organizados, ha contribuido a reducir la distancia entre quienes escriben y quienes leen, manteniendo la vitalidad del libro impreso en un contexto de auge de la cultura digital.

Su ambiente abierto y cercano la convierte en una “estación” espiritual en medio de la ciudad dinámica, donde los ciudadanos encuentran un espacio para la reflexión. Muchos jóvenes y estudiantes la consideran un entorno de aprendizaje y exploración del conocimiento, mientras que los autores la ven como un punto de conexión para la inspiración creativa.

Además de su valor cultural, este espacio constituye un destino atractivo para turistas internacionales, destacando por la armonía entre conocimiento y entorno urbano. Asimismo, promueve valores humanistas mediante actividades como donaciones de libros y la creación de bibliotecas comunitarias.

En el futuro, la Calle del Libro impulsará la aplicación de tecnologías, el desarrollo de audiolibros, libros digitales y espacios interactivos para acercarse a las nuevas generaciones, sin perder su carácter sereno y humanista.

Tras una década, la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh no solo es una obra cultural, sino también una “puerta del conocimiento”, que reafirma la imagen de una ciudad moderna, solidaria y rica en identidad./.

VNA
#Calle del Libro #lectura #Vietnam
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