Sociedad

“100 motivos de orgullo de Vietnam”: nueva obra educativa para niños

El libro ilustrado “100 motivos de orgullo de Vietnam” presenta la historia, cultura y logros del país de forma visual y educativa para niños de 6 a 15 años, fomentando el orgullo nacional.

El libro ilustrado “100 motivos de orgullo de Vietnam” es una publicación especial que ayuda a los lectores infantiles a conocer la historia (Fuente: nhandan.vn)
El libro ilustrado “100 motivos de orgullo de Vietnam” es una publicación especial que ayuda a los lectores infantiles a conocer la historia (Fuente: nhandan.vn)

Hanoi (VNA) – El libro ilustrado “100 motivos de orgullo de Vietnam” es una publicación especial que ayuda a los lectores infantiles a conocer la historia, la cultura y los logros representativos del país mediante una presentación moderna y accesible. La obra fue publicada por la editorial Dinh Ti Books con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril).

El volumen reúne 100 contenidos destacados, organizados en 11 grandes temas como historia, cultura, literatura y arte, medicina, educación, arquitectura, ciencia, gastronomía y espíritu de solidaridad. Los contenidos se presentan de forma concisa y sistemática, adecuados para lectores de entre 6 y 15 años, facilitando su comprensión y memorización.

Cada tema se divide en apartados independientes, lo que permite a los lectores elegir libremente los contenidos según sus intereses, sin necesidad de seguir un orden lineal. Este enfoque resulta apropiado para la capacidad de atención de los niños, al tiempo que hace que el aprendizaje sea más ligero y atractivo.

La obra destaca por su diseño visual dinámico, con ilustraciones cuidadas y llamativas que contribuyen a hacer más atractivos los contenidos sobre la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas. De este modo, la adquisición de conocimientos se convierte en un proceso de descubrimiento estimulante.

El libro cuenta con la asesoría de contenido de Phan Dang, periodista, presentador de televisión y autor reconocido. Gracias a su experiencia en el ámbito de la comunicación, se garantiza la precisión, la selección y la profundidad de los contenidos.

Según Phan Dang, la obra ofrece una experiencia similar a un recorrido a través del tiempo y el espacio por los logros de Vietnam. Consideró que se trata de un material adecuado para que los padres lo utilicen en la educación de sus hijos, contribuyendo a que los niños comprendan mejor la identidad nacional, fortalezcan su sentido de orgullo y desarrollen su personalidad en un contexto de integración global./.

source
#libro infantil #cultura vietnamita #historia de Vietnam
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Noticias relacionadas

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.

Ver más

Hanoi impulsa la transición hacia una flota de autobuses 100% eléctricos (Foto: VNA)

Hanoi impulsa la transición hacia una flota de autobuses 100% eléctricos

La capital de Vietnam acelera sus soluciones para apoyar a las empresas en la transición de los vehículos de transporte público de gasolina y diésel hacia la electricidad y las energías limpias, con el objetivo de que, para 2030, el 100% de la flota de autobuses de Hnaoi opere con energía verde.

Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.

Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible (Foto: VNA)

Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible

Hanoi incorporará 53 nuevos autobuses eléctricos a partir del 18 de abril de 2026, elevando la flota de energía limpia al 35.8% del sistema. El plan municipal proyecta alcanzar el 43.6% para finales de año, superando los objetivos oficiales y preparando el terreno para la restricción total de vehículos de combustión en el Anillo 1 a partir de julio de 2026.

Una clase de matemáticas impartida en un idioma extranjero y utilizando modelos en la escuela secundaria Hong Quang, barrio de Le Thanh Nghi. (Foto: VNA)

Hai Phong impulsa innovación para avanzar en reforma educativa

Fomentar la pasión por el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes mediante concursos internacionales, junto con un fuerte enfoque en la enseñanza de idiomas extranjeros, es un pilar fundamental para que la ciudad vietnamita de Hai Phong implemente la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación.