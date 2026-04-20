“100 motivos de orgullo de Vietnam”: nueva obra educativa para niños

Hanoi (VNA) – El libro ilustrado “100 motivos de orgullo de Vietnam” es una publicación especial que ayuda a los lectores infantiles a conocer la historia, la cultura y los logros representativos del país mediante una presentación moderna y accesible. La obra fue publicada por la editorial Dinh Ti Books con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril).



El volumen reúne 100 contenidos destacados, organizados en 11 grandes temas como historia, cultura, literatura y arte, medicina, educación, arquitectura, ciencia, gastronomía y espíritu de solidaridad. Los contenidos se presentan de forma concisa y sistemática, adecuados para lectores de entre 6 y 15 años, facilitando su comprensión y memorización.



Cada tema se divide en apartados independientes, lo que permite a los lectores elegir libremente los contenidos según sus intereses, sin necesidad de seguir un orden lineal. Este enfoque resulta apropiado para la capacidad de atención de los niños, al tiempo que hace que el aprendizaje sea más ligero y atractivo.



La obra destaca por su diseño visual dinámico, con ilustraciones cuidadas y llamativas que contribuyen a hacer más atractivos los contenidos sobre la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas. De este modo, la adquisición de conocimientos se convierte en un proceso de descubrimiento estimulante.



El libro cuenta con la asesoría de contenido de Phan Dang, periodista, presentador de televisión y autor reconocido. Gracias a su experiencia en el ámbito de la comunicación, se garantiza la precisión, la selección y la profundidad de los contenidos.



Según Phan Dang, la obra ofrece una experiencia similar a un recorrido a través del tiempo y el espacio por los logros de Vietnam. Consideró que se trata de un material adecuado para que los padres lo utilicen en la educación de sus hijos, contribuyendo a que los niños comprendan mejor la identidad nacional, fortalezcan su sentido de orgullo y desarrollen su personalidad en un contexto de integración global./.

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