Capital vietnamita define la cultura como motor de desarrollo en nueva era

Hanoi (VNA)- Desde espacios artísticos comunitarios hasta eventos internacionales de gran escala, Hanoi se esfuerza por crear un ecosistema de industrias culturales lleno de vitalidad, contribuyendo a definir la fisonomía de una ciudad creativa, integrada y sostenible en la nueva era.



Espacios creativos enriquecen la vida cultural



A partir de las directrices de la Resolución N.º 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, y el Programa de Acción N.º 08-CTr/TU de Hanoi, la cultura se está posicionando en el centro de la estrategia de desarrollo de la capital vietnamita y del país. No solo tiene la misión de preservar, sino que la cultura opera como un recurso endógeno, transformándose paso a paso en productos, servicios y valores económicos concretos.



Una de las pruebas más claras es el traslado del arte a los espacios públicos. El programa "Música de fin de semana" en el espacio peatonal del lago Hoan Kiem con actuaciones todos los domingos por la tarde, constituye un punto de encuentro familiar para residentes y turistas. Ese espacio abre un nuevo enfoque hacia el arte, donde la música se mezcla con el ritmo de vida urbana, creando experiencias cercanas y ricas en emociones.



Sin detenerse ahí, Hanoi organizó el concierto en vivo "Hanoi pacífico" con la participación de numerosos artistas, marcando un nuevo hito en la vida cultural de la capital vietnamita. Miles de espectadores pudieron acceder a música de alta calidad en un espacio abierto y creativo.



Además de los eventos comunitarios, Hanoi expande sus actividades hacia ecosistemas creativos. El Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026, bajo el tema "Economía Creativa", representa un paso importante en la definición de la industria cultural, al conectar el diseño, la tecnología, la educación y el emprendimiento, atrayendo a una amplia comunidad creativa.



En paralelo, la urbe milenaria reafirma cada vez más su papel como destino de intercambio cultural internacional. El Festival de las Culturas del Mundo, con la participación de numerosos países, creó un mosaico de interferencias multiculturales, permitiendo al público descubrir diversas culturas en el corazón de la capital vietnamita. Las diversas actividades creativas no solo enriquecen la vida espiritual, sino que también abren oportunidades de empleo, atraen turistas y elevan la posición internacional de la ciudad.



Industria cultural, un motor impulsor de crecimiento



En el nuevo contexto, la industria cultural es vista como una dirección estratégica para que la cultura contribuya de manera clara al crecimiento económico. Según Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y diputado de Hanoi, la ciudad posee muchas ventajas para ser el "estandarte principal", aunque necesita enfocarse en sectores clave con capacidad de irradiación.



Bui Hoai Son (extremo izquierdo), miembro de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, y Pham Tuan Long (extremo derecho), director del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, conversan sobre el potencial y la futura dirección del desarrollo cultural de la capital en la nueva era. (Foto: hanoimoi.vn)



El turismo cultural es uno de los pilares fundamentales. Cada calle y cada patrimonio de Hanoi contienen historias ricas en valor que, al ser contadas con un lenguaje creativo, se convierten en un poderoso atractivo para los visitantes. La gastronomía de Hanoi es también una ventaja destacada, capaz de construir una marca a partir de valores tradicionales, lo que contribuye a posicionar la imagen de Vietnam en el mapa gastronómico mundial.



Entretanto, el cine abre espacios para promocionar la imagen de la capital, con eventos como festivales cinematográficos internacionales que benefician a diversos sectores económicos. La moda, el software, los juegos de entretenimiento y los productos creativos de las aldeas de oficios tradicionales también están abriendo grandes oportunidades al combinarse con la tecnología y el pensamiento innovador.



Situar la cultura en el centro del desarrollo sostenible



Para que la cultura se convierta realmente en un motor de desarrollo, la cuestión central reside en la percepción y el enfoque. Es necesario ver la cultura como base, pilar, sistema regulador y poder blando de la nación. Para Hanoi, colocar la cultura en una posición central tiene un significado estratégico, donde las personas y los valores culturales deben ser el eje de todos los programas de desarrollo.



Hanoi posee ventajas como su profundidad cultural milenaria, un sistema de patrimonio diverso y abundantes recursos creativos. Esta es la base para que la ciudad se desarrolle de manera rápida y sostenible en el ámbito de las industrias culturales. La conexión entre la investigación y la práctica, junto con la participación coordinada del sistema político, ayudará a que las políticas se implementen rápidamente en la vida cotidiana.



Cuando los valores históricos y culturales se transforman en productos concretos mediante narrativas modernas y cercanas, la cultura se convierte en un recurso real. A partir de ahí, Hanoi puede construir productos culturales atractivos, crear una identidad propia y coadyuvar al desarrollo sostenible, reafirmando su posición como un centro cultural creativo de la región y del mundo./.