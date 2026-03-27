Turismo

Promueven potencial turístico de provincia vietnamita de Gia Lai

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de la provincia altiplana de Gia Lai, organizó hoy el foro “Turismo de Gia Lai: Potencial y perspectivas”.

Provincia vietnamita de Gia Lai se esfuerza por promover su potencial turístico. (Foto: VNA)
Provincia vietnamita de Gia Lai se esfuerza por promover su potencial turístico. (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) – El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de la provincia altiplana de Gia Lai, organizó hoy el foro “Turismo de Gia Lai: Potencial y perspectivas”.

El evento reunió a más de 200 delegados, entre gestores, expertos, inversores y representantes de la comunidad empresarial nacional e internacional, con el fin de identificar las ventajas competitivas y eliminar los cuellos de botella que limitan el desarrollo de esta industria en la región altiplana.

En sus palabras de apertura, el subsecretario del Comité partidista provincial, Chau Ngoc Tuan, subrayó que Gia Lai identifica al turismo como uno de sus cinco pilares de desarrollo económico. La provincia se orienta hacia un modelo sostenible, profesional y rico en identidad para el año 2030, fundamentado en la cultura, la naturaleza y la gente. Esta estrategia utiliza la transformación digital y la conectividad regional como motores principales, buscando un equilibrio armonioso entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente y los valores ancestrales.

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Foro “Turismo de Gia Lai: Potencial y perspectivas”. (Foto: VNA)


El foro tiene como objetivo crear un espacio de debate para proponer soluciones innovadoras y factibles que aumenten el valor añadido del sector. Según las autoridades locales, Gia Lai busca fortalecer los lazos con las provincias de la costa sur-central y otras zonas de la región para atraer recursos de inversión y formar productos turísticos capaces de competir en los mercados nacionales e internacionales.

El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong destacó que Gia Lai se encuentra en una fase de transición, pasando de la “explotación del potencial” a la “creación de valor y posicionamiento de marca”.

Gracias a su ubicación estratégica entre las montañas y el litoral central, la provincia posee un ecosistema único que combina bosques, cultura e historia, indicó.

El funcionario instó a los delegados a proponer soluciones para convertir a Gia Lai en la capital del ecoturismo y la cultura de la región, priorizando la conservación de los recursos naturales y la cultura indígena bajo el modelo de “bosque primario - cultura local - experiencia profunda”.

An Phong también sugirió que Gia Lai reorganice su espacio de desarrollo para que cada zona posea un producto principal distintivo, evitando la duplicidad y la dispersión de recursos.

La estrategia se centra en cuatro pilares: ecoturismo, resorts de lujo, conectividad regional y promoción intensiva. Se espera conectar a Gia Lai con grandes centros turísticos del país como Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi para integrar a la provincia en cadenas de valor interregionales atractivas.

En las sesiones de debate, los expertos analizaron el papel del turismo como motor socioeconómico y definieron los obstáculos actuales, centrándose en la necesidad de mejorar la infraestructura, especialmente la conectividad aérea. También se deliberaron sobre propuestas innovadoras como el desarrollo del turismo nocturno y la atracción de inversores estratégicos para proyectos de gran escala.

Al cierre del foro, las autoridades de Gia Lai se comprometieron a seguir mejorando el entorno de inversión y a acompañar a las empresas para facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos turísticos en la localidad./.

VNA
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