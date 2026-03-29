El pho vietnamita avanza hacia su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El reconocimiento de los “conocimientos populares del pho de Nam Dinh” como patrimonio cultural inmaterial nacional refuerza los esfuerzos por preservar y proyectar este emblemático plato vietnamita, considerado no solo una tradición culinaria, sino un patrimonio vivo al servicio del desarrollo económico y turístico sostenible.

Históricamente, Nam Dinh es reconocida como la cuna del pho. En la actualidad, este legado se articula estrechamente con la provincia de Ninh Binh, tras los procesos de reorganización administrativa que han integrado estos territorios. En este contexto, el poblado de Van Cu, en la comuna de Nam Dong, se mantiene como uno de los principales núcleos de preservación y transmisión del oficio.

En Van Cu, generaciones de familias han conservado técnicas tradicionales que dieron forma al pho y perfeccionaron su sabor distintivo, especialmente en la elaboración del caldo. Basado en la experiencia acumulada más que en recetas estandarizadas, este saber hacer ha permitido mantener una identidad culinaria propia, conocida también como pho Co.

Desde comienzos del siglo XX, en paralelo al proceso de urbanización, el pho evolucionó para adaptarse a nuevos gustos, incorporando la carne de res y consolidándose como un plato urbano. El oficio se expandió rápidamente desde estos territorios hacia otras regiones del país y al extranjero, contribuyendo a posicionar la marca del pho vietnamita.

En la actualidad, iniciativas como la Asociación del Pho de Van Cu articulan a la comunidad de artesanos, promoviendo la preservación de los sabores tradicionales y su difusión entre el público nacional e internacional. Paralelamente, las autoridades locales impulsan acciones para valorizar el oficio, vincularlo con el desarrollo turístico y avanzar en la preparación del expediente de candidatura ante la UNESCO.

En este contexto, el Festival del Pho 2026, celebrado del 19 al 22 de marzo en Ninh Binh con la participación de unas 50 entidades, recrea el proceso de formación y expansión de este plato. El evento busca no solo destacar su valor patrimonial, sino también reforzar su proyección internacional, en línea con el objetivo de que el pho vietnamita sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad./.