Parlamento de Vietnam analiza diez políticas clave para fortalecer la cultura nacional

Hanoi (VNA) – En el marco del primer período de sesiones la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam, los diputados analizaron hoy una propuesta junto con su informe de evaluación sobre el proyecto de resolución destinado a promover el desarrollo cultural de Vietnam.



La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, explicó que el proyecto articula 10 grandes grupos de políticas. En el ámbito financiero, el Estado se compromete a garantizar que el gasto anual en cultura represente al menos el 2% del presupuesto total, al tiempo que impulsará activamente la movilización de recursos provenientes del sector privado.



Para atraer inversiones, el proyecto contempla medidas como facilitar el acceso a terrenos e infraestructuras, aplicar incentivos fiscales y de tasas a los clústeres de industrias culturales y creativas, y otorgar mayor protagonismo a las comunidades locales en la gestión y operación de determinadas instalaciones culturales y deportivas de base.



Entre los incentivos destacados figura la aplicación de un impuesto al valor agregado del 5% a actividades como la producción, distribución y exhibición cinematográfica, así como a las artes escénicas y el deporte.



Asimismo, el borrador propone exenciones totales de aranceles e impuestos de importación para la repatriación, con fines no comerciales, de obras de arte de alto valor, tesoros nacionales y antigüedades raras destinadas a exposiciones. También se prevé la implementación piloto de “zonas urbanas patrimoniales”, la priorización de terrenos para infraestructuras culturales y recreativas, y la reconversión de edificios públicos en desuso en espacios dedicados a actividades culturales y deportivas.



El proyecto pone especial énfasis en la preservación del patrimonio de las minorías étnicas, las artes tradicionales y populares, así como en la protección y valorización de los tesoros culturales nacionales.



Asimismo, se proponen políticas orientadas al desarrollo del talento en los sectores cultural y deportivo. El Estado prevé encargar obras de alto valor artístico, ensayar mecanismos de financiación basados en resultados con criterios definidos, y promover la imagen de Vietnam a nivel internacional mediante iniciativas como las Semanas de la Cultura de Vietnam en el exterior, la expansión de comunidades culturales vietnamitas y exposiciones en grandes museos del mundo.



En el ámbito tecnológico, el proyecto prioriza la transformación digital mediante la creación de una base de datos cultural nacional, el desarrollo de infraestructuras digitales y plataformas compartidas, así como la digitalización de sitios patrimoniales reconocidos y el impulso de nuevos centros de innovación cultural. Además, se propone establecer el 24 de noviembre como el “Día de la Cultura Vietnamita”, que sería un día libre remunerado para los trabajadores.



El jefe de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional, Nguyen Dac Vinh, en la reunión. (Fuente: VNA)



Al presentar el informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional, Nguyen Dac Vinh, subrayó la urgencia de aprobar esta resolución para implementar de manera efectiva la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre desarrollo cultural. Señaló además que el proyecto es coherente con la Constitución, las orientaciones del Partido y los compromisos internacionales, al tiempo que garantiza aspectos como la seguridad nacional, la igualdad de género y las políticas étnicas.



Destacó también la propuesta piloto de crear un fondo para la cultura y las artes bajo esquemas de asociación público-privada o capital de riesgo, considerándola una iniciativa novedosa con amplio impacto. No obstante, advirtió que el marco jurídico vigente aún carece de disposiciones detalladas para este tipo de modelo.



En ese sentido, la Comisión recomendó profundizar en aspectos clave como la estructura organizativa del fondo, su gobernanza, los mecanismos de movilización de capital, la proporción de participación entre el Estado y el sector privado, así como los principios de reparto de riesgos y las responsabilidades de las partes implicadas. Este análisis permitirá al Gobierno diseñar regulaciones más sólidas, viables y eficaces, concluyó./.