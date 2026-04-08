Cultura-Deporte

Promueven productos vietnamitas a través de la cultura comunitaria

Vietnam vincula promoción comercial y cultura del té en Canadá para fortalecer la presencia de sus productos y conectar con consumidores.

Visitantes en el espacio de degustación de té vietnamita (Foto: VNA)
Visitantes en el espacio de degustación de té vietnamita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vincular la promoción de productos vietnamitas con actividades culturales comunitarias está emergiendo como una nueva estrategia en Canadá, contribuyendo de manera efectiva a la implementación de la Directiva 11/CT-TTg sobre la movilización de los vietnamitas en el extranjero para presentar productos y desarrollar canales de distribución.

Un aspecto destacado de esta iniciativa es la combinación de la promoción de productos con la difusión de la cultura del té vietnamita, organizada por el maestro de té Nguyen Ngoc Tuan y el club de degustación de té. A través del espacio dedicado a la cata de esta infusión y el intercambio cultural, los productos vietnamitas llegan a la comunidad y a los amigos internacionales de manera natural.

Según la consejera comercial de la Embajada de Vietnam en Canadá, Tran Thu Quynh, este enfoque es coherente con el espíritu de la Directiva 11, ya que permite a los vietnamitas en el extranjero no solo ser consumidores, sino también participar activamente en la promoción, ampliación de canales de distribución y construcción de la reputación de los productos vietnamitas en el mercado local.

En un contexto en el que la comunidad vietnamita en Canadá sigue creciendo, pero las actividades de conexión siguen siendo dispersas, movilizar a la diáspora para presentar productos se considera una solución práctica que ayuda a conectar a las empresas vietnamitas con importadores, sistemas de distribución y consumidores.

Cuando los vietnamitas comparten, presentan y responden directamente, la confianza y la efectividad de la promoción aumentan considerablemente, especialmente en lo que respecta a productos agrícolas, alimentos y artículos con identidad cultural.

Las sesiones mensuales no solo son un espacio para degustar té, sino también un punto de conexión donde se comparten historias y experiencias.

Al utilizar el té como un puente, el programa crea oportunidades para presentar la cultura vietnamita y productos característicos, mientras difunde la historia del viaje de los productos vietnamitas al mundo.

Es importante destacar que el programa atrae tanto a vietnamitas como a amigos internacionales en Canadá.

A través de la experiencia de degustar té, muchas personas comienzan a interesarse más por el té vietnamita y los productos relacionados. Los intercambios y comparaciones culturales, así como la exploración del origen de los productos, hacen que la actividad de promoción no solo sea una simple presentación, sino una experiencia profunda y fácil de recordar.

En un contexto en el que Canadá sigue siendo un mercado con gran potencial, la combinación de políticas orientadas, el papel de coordinación de la oficina comercial y las iniciativas de la comunidad abre un camino efectivo. No solo se fomenta la promoción comercial, sino que esta estrategia también acerca los productos vietnamitas a los consumidores a través de experiencias culturales y una conexión sostenible./.

VNA
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