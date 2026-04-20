Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional

Hanoi (VNA) – El equipo vietnamita de DanceSport tuvo un inicio impresionante en el torneo Philippine Superstars Open Dance Festival 2026 en Manila, al conquistar un total de seis medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, situándose temporalmente en la cima del medallero.



Este sólido desempeño reafirma la posición de liderazgo de Vietnam en la región, especialmente en las disciplinas latinas, que desde hace tiempo constituyen la fortaleza tradicional del equipo.



El momento más destacado de la jornada inaugural llegó de la mano de la pareja Phan Hien y Thu Huong, quienes ofrecieron una actuación sobresaliente para lograr un triplete de medallas de oro, contribuyendo de manera significativa al éxito general del equipo.



Otro resultado notable fue el de Nguyen Doan Minh Truong y Dang Thu Huong, quienes se alzaron con el primer lugar en la categoría Adulto Latín bajo el sistema de la Federación Mundial de DanceSport (WDSF).



En otras pruebas latinas, Ngoc An y To Uyen obtuvieron dos medallas de plata en las categorías Cha Cha Cha y Rumba, además de un bronce en la categoría combinada de Latín.



Más allá del Latín, Vietnam también mostró una clara mejora en las disciplinas Standard. En el primer día de competencia, Minh Truong y Xuan consiguieron dos medallas de oro en Vals y Slow Foxtrot, junto con una plata en la categoría combinada Standard. Quoc Bao y Minh Chau sumaron otro oro en el Vals Vienés, mientras que Trung Thuc y Ngoc Anh ganaron dos platas en Tango y Quickstep.



Estos resultados reflejan el desarrollo equilibrado del equipo vietnamita de DanceSport, con aportes sólidos tanto de atletas líderes como de nuevos talentos, sentando una base firme para éxitos sostenidos en el futuro./.

VNA