Cultura-Deporte

Presentan libro fotográfico sobre las elecciones parlamentarias de Vietnam

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias presenta en Hanoi el libro fotográfico bilingüe sobre las elecciones parlamentarias. (Foto: VNA)
La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias presenta en Hanoi el libro fotográfico bilingüe sobre las elecciones parlamentarias. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.

Esta publicación especial captura los momentos más destacados de las elecciones parlamentarias, al tiempo que ofrece una actualización puntual del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de la vicepresidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy; la subjefa de la Oficina de la Asamblea Nacional, Le Thu Ha; junto con una multitud de delegados e invitados especiales.

En su intervención, la subdirectora de la VNA, Nguyen Thi Su, destacó que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares fueron un evento político trascendental para el país en 2026.

vnanet-potal-thong-tan-xa-viet-nam-ra-mat-sach-anh-song-ngu-ngay-hoi-non-song-8722623.jpg
Los delegados interactúan con el público en la ceremonia de presentación del libro. (Foto: VNA)

Siguiendo el plan de difusión establecido por la Asamblea Nacional y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista, la VNA movilizó todos sus recursos en el país y en el extranjero para informar sobre este evento tan relevante.

La VNA encargó a la Editorial la creación y publicación del libro fotográfico "Fiesta nacional", el cual refleja de manera integral los preparativos y el éxito de la organización de las elecciones a nivel nacional, así como el primer período de sesiones de la XVI Legislatura.

Según Nguyen Thi Su, el libro contiene alrededor de 800 fotografías y documentos seleccionados de miles de fuentes valiosas, lo que lo convierte en una obra documental de importancia duradera, que contribuye a preservar los momentos históricos del país y refleja el ambiente de entusiasmo y la confianza de los votantes de todo Vietnam.

El libro también sirve como una valiosa herramienta de relaciones exteriores, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam como un país estable, renovado y en desarrollo ante la comunidad internacional.

La subjefa de la Oficina de la Asamblea Nacional, Le Thu Ha, elogió la publicación, calificándola como una obra bien elaborada, de gran valor documental y político, que ayuda a difundir el espíritu democrático, fortalecer el consenso social y promover la imagen del país.

Según la funcionaria, el libro no solo recopila hermosas imágenes, sino que también encierra la memoria democrática del país, expresando la confianza del pueblo reflejada en cada voto, cada sonrisa y cada momento vivido durante esta gran fiesta nacional.

El libro tiene 300 páginas, con un tamaño de 23x25 cm, encuadernado en tapa dura y con impresión a todo color de alta calidad. Está dividido en tres secciones: el proceso de preparación para las elecciones; el ambiente durante el día de las elecciones, el 15 de marzo de 2026, en todo el país; y el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, que tuvo lugar del 6 al 24 de abril de 2026.

Con su contenido rico y presentación solemne, el volumen contribuye a conmemorar una etapa importante en la vida política del país, mientras fomenta el orgullo y la responsabilidad cívica, así como el deseo de construir un Vietnam cada vez más próspero, democrático, justo y civilizado./.

VNA
#Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias #Nguyen Thi Su
Seguir VietnamPlus

Elecciones Legislativas

Noticias relacionadas

Ver más

Una actividad artística sobre la cultura Cham. (Fuente: VNA)

Celebrarán sexto Festival de cultura étnica Cham en Khanh Hoa

El sexto Festival de Cultura Étnica Cham se celebrará del 26 al 28 de junio en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, reuniendo a delegaciones de siete localidades de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak y Ciudad Ho Chi Minh.

El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam

El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam

Gracias a sus condiciones naturales privilegiadas, una larga tradición de cultivo y la aplicación del programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP), el té Shan Tuyet de Suoi Giang, en la comuna de Van Chan, provincia norteña de Yen Bai, ha incrementado de forma constante su valor y ampliado su presencia en el mercado.

La reunión del trabajo entre la delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las autoridades locales. (Foto: VNA=

Provincia de Khanh Hoa impulsa la marca nacional “Ciudad de la Fotografía de Vietnam”

Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por el viceministro Ta Quang Dong, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa para avanzar en la implementación del proyecto “Construcción y promoción de la marca nacional – Ciudad de la Fotografía de Vietnam”.

Hanoi tiene más de 1.100 bibliotecas y espacios culturales-educativas. (Foto ilustrativa: VNA)

Vietnam fomenta cultura de la lectura como pilar de una sociedad del aprendizaje

Vietnam consolida la lectura como pilar de desarrollo hacia 2030, promoviendo bibliotecas amigables que ya benefician a 3.2 millones de alumnos. La estrategia busca integrar el hábito lector en el entorno digital y familiar, transformándolo de una obligación académica en una herramienta de pensamiento crítico.

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional (Foto: VNA)

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional

El equipo vietnamita de DanceSport tuvo un inicio impresionante en el torneo Philippine Superstars Open Dance Festival 2026 en Manila, al conquistar un total de seis medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, situándose temporalmente en la cima del medallero.

El cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, en el evento. (Foto: VNA)

Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes

El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

El sitio arquitectónico y artístico de categoría especial a nivel nacional Torre Po Klong Garai en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa fue construido a finales del siglo XIII para rendir culto al rey Po Klong Garai, reconocido por sus aportes al desarrollo de los sistemas de riego.