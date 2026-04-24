Presentan libro fotográfico sobre las elecciones parlamentarias de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.



Esta publicación especial captura los momentos más destacados de las elecciones parlamentarias, al tiempo que ofrece una actualización puntual del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El evento de lanzamiento contó con la presencia de la vicepresidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy; la subjefa de la Oficina de la Asamblea Nacional, Le Thu Ha; junto con una multitud de delegados e invitados especiales.



En su intervención, la subdirectora de la VNA, Nguyen Thi Su, destacó que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares fueron un evento político trascendental para el país en 2026.





Los delegados interactúan con el público en la ceremonia de presentación del libro. (Foto: VNA)

Siguiendo el plan de difusión establecido por la Asamblea Nacional y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista, la VNA movilizó todos sus recursos en el país y en el extranjero para informar sobre este evento tan relevante.



La VNA encargó a la Editorial la creación y publicación del libro fotográfico "Fiesta nacional", el cual refleja de manera integral los preparativos y el éxito de la organización de las elecciones a nivel nacional, así como el primer período de sesiones de la XVI Legislatura.



Según Nguyen Thi Su, el libro contiene alrededor de 800 fotografías y documentos seleccionados de miles de fuentes valiosas, lo que lo convierte en una obra documental de importancia duradera, que contribuye a preservar los momentos históricos del país y refleja el ambiente de entusiasmo y la confianza de los votantes de todo Vietnam.



El libro también sirve como una valiosa herramienta de relaciones exteriores, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam como un país estable, renovado y en desarrollo ante la comunidad internacional.



La subjefa de la Oficina de la Asamblea Nacional, Le Thu Ha, elogió la publicación, calificándola como una obra bien elaborada, de gran valor documental y político, que ayuda a difundir el espíritu democrático, fortalecer el consenso social y promover la imagen del país.



Según la funcionaria, el libro no solo recopila hermosas imágenes, sino que también encierra la memoria democrática del país, expresando la confianza del pueblo reflejada en cada voto, cada sonrisa y cada momento vivido durante esta gran fiesta nacional.



El libro tiene 300 páginas, con un tamaño de 23x25 cm, encuadernado en tapa dura y con impresión a todo color de alta calidad. Está dividido en tres secciones: el proceso de preparación para las elecciones; el ambiente durante el día de las elecciones, el 15 de marzo de 2026, en todo el país; y el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, que tuvo lugar del 6 al 24 de abril de 2026.



Con su contenido rico y presentación solemne, el volumen contribuye a conmemorar una etapa importante en la vida política del país, mientras fomenta el orgullo y la responsabilidad cívica, así como el deseo de construir un Vietnam cada vez más próspero, democrático, justo y civilizado./.