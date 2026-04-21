Cultura-Deporte

Exposición presenta cerca de 100 obras maestras de la pintura mundial y vietnamita

Maison de Lumière exhibe obras de Da Vinci, Van Gogh y artistas vietnamitas en Ciudad Ho Chi Minh, impulsando cultura y turismo.

Inauguración de exposición Maison de Lumière – Casa de la Luz. (Fuente: VNA)
Inauguración de exposición Maison de Lumière – Casa de la Luz. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La exposición Maison de Lumière – Casa de la Luz fue inaugurada hoy en la Casa de la Tradición Revolucionaria, en el barrio de Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh, y reúne cerca de 100 obras de destacados artistas de todo el mundo y de Vietnam.

La muestra incluye piezas emblemáticas de grandes maestros universales como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet y Pablo Picasso. Uno de los aspectos más destacados es la combinación de estas obras maestras internacionales con creaciones de artistas vietnamitas formados en la Escuela de Bellas Artes de Indochina.

Durante la inauguración, Nguyen Quoc Huy, subdirector del Departamento de Cultura Popular, Familia y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, destacó que la exposición no solo rinde homenaje a la cultura vietnamita, sino que también reafirma el valor creativo de los artistas nacionales. En este sentido, se ha reservado un espacio destacado para exhibir obras de pintores locales, generando un diálogo entre el arte vietnamita y el panorama artístico internacional.

Por su parte, Tran Thi Bich Van, vicepresidenta del Comité Popular del distrito de Vung Tau, señaló que la localidad está promoviendo el desarrollo del turismo y los servicios, y que esta exposición forma parte de una estrategia más amplia para construir un espacio cultural abierto que conecte emociones y difunda valores artísticos. Los organizadores confían en que el evento contribuya a un desarrollo sostenible y equilibrado entre cultura y economía.

Desde el ámbito profesional, el artista Dang Viet, de la Asociación de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh, valoró la exposición como un modelo innovador. A diferencia de las muestras colectivas tradicionales o de menor escala, ofrece a los artistas la oportunidad de aprender de la organización de eventos de gran envergadura, al tiempo que enriquece la oferta cultural para el público.

La exposición Maison de Lumière – Casa de la Luz permanecerá abierta al público hasta el 25 de mayo./.

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