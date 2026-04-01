Vietnam celebrará por primera vez Exposición Internacional de Ascensores en Hanoi

Hanoi (VNA) - La Exposición Internacional de Ascensores de Vietnam 2026 (Vietnam Elevator Expo) se llevará a cabo del 8 al 11 de abril de 2026 en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC), en Dong Anh, Hanoi, con el objetivo de impulsar la estandarización del sector y ampliar el ecosistema industrial y de la construcción.



Organizada por primera vez en Hanoi por la Asociación de Ascensores de Vietnam, en colaboración con la empresa Vinexad, la feria busca consolidar el prestigio del país en ascensores, escaleras mecánicas y la industria auxiliar.



El evento se realizará simultáneamente con la 35ª Exposición Comercial de Vietnam (Vietnam Expo in Hanoi 2026) y la Exposición de Ferretería y Herramientas de Mano (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026), formando un gran ecosistema de exposiciones que conecta la industria, la construcción, la mecánica y la tecnología. La sinergia promete abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la cadena de valor entre sectores relacionados.



Uno de los puntos destacados será el seminario “Incorporando el arte en los ascensores”, que propone integrar la laca tradicional vietnamita en el diseño de cabinas, combinando funcionalidad, estética y experiencia del usuario. Los organizadores subrayan que los ascensores modernos ya no son solo medios de transporte, sino espacios que reflejan la identidad del edificio y ofrecen una experiencia personalizada.



La tendencia hacia ascensores inteligentes con Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) también estará presente, con soluciones innovadoras que marcan la diferencia en proyectos de gama media y alta. Durante la exposición, el Instituto de Tecnología Aplicada a Ascensores de Vietnam (VILEA) y la empresa alemana INTEC GmbH anunciarán una colaboración para desarrollar sistemas de control con estándares europeos, adaptados a las condiciones locales.

También participarán marcas líderes como INTEC GmbH, Ziehl-Abegg, Wittur y Monarch (Inovance Technology), mostrando avances en control, sistemas de variadores, cuadros eléctricos y plataformas inteligentes. Expertos del sector consideran que la Vietnam Elevator Expo 2026 será una plataforma clave para impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y elevar los estándares de la industria, al mismo tiempo que contribuye a definir el futuro de la arquitectura moderna, donde tecnología y estética van de la mano./.