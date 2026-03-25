Empresas vietnamitas buscan oportunidad en mercado tecnológico de la India

Nueva Delhi (VNA) - Una delegación de Vietnam, integrada por representantes de la Asociación de Empresas Electrónicas de Vietnam (VEIA), la Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información de Vietnam (VINASA) y unas 30 compañías de estos sectores, participó en la Exposición IndiaSoft Expo 2026 en Nueva Delhi.



Llevada a cabo del 23 al 25 de marzo, IndiaSoft Expo 2026 fue organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Electrónica y Software Informático (ESC), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de la India.



Al intervenir en la inauguración de la Exposición, Taranjit Singh Sandhu, vicegobernador de Delhi, subrayó que, en un contexto global marcado por la volatilidad, la capacidad de adaptación y de superar las fronteras será determinante para la competitividad de los países y las empresas. Según afirmó, las tecnologías digitales desempeñan un papel clave en la conexión de las economías, al facilitar las transacciones transfronterizas, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

Taranjit Singh Sandhu, vicegobernador de Delhi, pronuncia un discurso (Fuente: VNA)





Asimismo, destacó que la “conectividad” constituye un elemento central del negocio moderno, no solo entre países, sino también entre empresas, gobiernos y ecosistemas de innovación. Al mismo tiempo, la creciente participación de pequeñas y medianas empresas y startups está abriendo nuevas oportunidades en el comercio global, gracias a las plataformas digitales y la infraestructura de conectividad.



No obstante, para aprovechar plenamente este potencial, es necesario seguir perfeccionando el marco regulatorio, invertir en infraestructura y fomentar la cooperación internacional.



Luego de la inauguración de la IndiaSoft Expo 2026, el comité organizador sostuvo una reunión de trabajo con la delegación empresarial vietnamita, facilitada por la Cámara de Comercio de Vietnam en la India.



Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron orientaciones de cooperación en los sectores eléctrico, electrónico y de tecnología digital, centradas en el desarrollo de la cadena de suministro electrónica; la cooperación en la subcontratación de software y servicios de tecnología de la información; la transferencia de tecnología y la innovación; así como el fortalecimiento de la conectividad empresarial mediante programas B2B periódicos.



Junto a IndiaSoft, también se celebró la Convergencia India 2026, uno de los mayores eventos tecnológicos de la región, que atrajo a cerca de 55 mil visitantes y unas mil empresas procedentes de 26 países.



A través de estos dos eventos durante tres días, las asociaciones y empresas han contado con mayores oportunidades para conectarse, reunirse e intercambiar ideas tecnológicas, con el fin de encontrar socios adecuados y promover la cooperación en inversión y transferencia de tecnología.



Asimismo, estos encuentros han permitido a las partes actualizarse sobre las nuevas tendencias, compartir experiencias y ampliar sus redes en ámbitos como la transformación digital, la inteligencia artificial y la innovación. Se espera que estos eventos contribuyan a fortalecer los vínculos entre las comunidades empresariales de Vietnam y la India, orientándose hacia una cooperación más sustantiva, eficaz y sostenible en el futuro./.