Vietnam refuerza desarrollo de energía atómica con fines pacíficos

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Chi Dung, firmó la Decisión n.º 438/QD-TTg, por la que se aprueba la Estrategia para el Desarrollo y la Aplicación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos hasta 2035, con visión hacia 2050.



Uno de los objetivos generales de la Estrategia es ampliar la aplicación de la radiación y los radioisótopos en los sectores económicos y técnicos.



Tran Chi Thanh, director del Instituto de Energía Atómica de Vietnam (Ministerio de Ciencia y Tecnología), enfatizó que al implementar tal Estrategia, en el futuro, la entidad, junto con sus unidades afiliadas, seguirá aprovechando sus fortalezas, promoviendo el desarrollo y la aplicación de la energía atómica, con el fin de garantizar la seguridad y contribuir eficazmente a los objetivos de desarrollo socioeconómico.



En esta nueva fase de desarrollo, el Instituto instó al Centro de Radiación de Hanoi a aprovechar sus fortalezas en investigación, invertir en laboratorios modernos y sistemas de aceleradores avanzados, y centrarse en la formación de recursos humanos de alta calidad tanto para la unidad como para toda la industria, con miras a promover la transferencia de tecnología y orientar la investigación hacia soluciones altamente aplicadas, comentó.



Haciendo hincapié en la importancia de aplicar la energía atómica a la vida cotidiana, Tran Chi Thanh estableció como objetivo que el Centro de Radiación de Hanoi lleve a cabo, en un futuro próximo, un tratamiento de irradiación de control fitosanitario para la fruta fresca exportada a Estados Unidos.

La central nuclear Ninh Thuan 2 se prevé construir en la aldea Thai An, comuna de Vinh Hai, distrito de Ninh Hai. (Foto: VNA)





En particular, resulta necesario impulsar la aplicación de la tecnología de radiación, la tecnología de aceleradores y la electrónica, así como la investigación y producción de radiofármacos con fines médicos y para la salud, remarcó.



A la vez, Phan Viet Cuong, director del Centro de Radiación de Hanoi, hizo hincapié en los objetivos y las líneas de desarrollo de la nueva fase, que buscan mejorar las capacidades de investigación y desarrollo, y formar grupos de investigación sólidos en los campos de las aplicaciones de la tecnología de radiación, la tecnología de aceleradores y la radioquímica, con vistas a crear productos de aplicación de energía atómica que sirvan a los objetivos de desarrollo socioeconómico del país.



Al mismo tiempo, es fundamental centrarse en el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la ampliación de la investigación y la producción de radiofármacos en sistemas aceleradores, y el fortalecimiento de la cooperación internacional para acceder gradualmente a tecnologías avanzadas en todo el mundo, señaló.



Con la visión estratégica de convertirse en un centro de investigación líder en la región en medicina nuclear y tecnología avanzada de radiación, el Centro de Radiación de Hanoi continúa promoviendo la cooperación nacional e internacional, reafirmando su papel pionero y sus direcciones de desarrollo prioritarias en la nueva era, en consonancia con la mencionada Estrategia, compartió.



Nguyen Nhi Dien, presidente de la Asociación de Energía Atómica de Vietnam para el período 2024-2029, también reafirmó el papel y la importancia de aplicar la energía atómica en diversos campos como la industria, la agricultura, la sanidad y el medio ambiente.



El logro más notable en la aplicación de la energía atómica en la medicina es el desarrollo de una red nacional de instalaciones de rayos X, medicina nuclear y radioterapia que sirven para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades con técnicas avanzadas.



Asimismo, la aplicación de la tecnología de radiación ha dado lugar a numerosos productos respetuosos con el medio ambiente, tanto para la producción como para la vida cotidiana. Las técnicas de análisis nuclear han contribuido a la evaluación de diversos tipos de contaminación ambiental en el suelo, el agua y el aire, brindado así aportes al desarrollo sostenible.



Para implementar dicha Estrategia; los objetivos de desarrollo nacional y los compromisos internacionales, es necesario seguir ampliando y empujando el desarrollo y la aplicación de la energía atómica en la nueva fase.



En particular, la Asociación de Energía Atómica de Vietnam reforzará su papel en la formación de un equipo de funcionarios, el asesoramiento, el análisis crítico y la evaluación de los lineamientos y directrices del Partido y del Estado sobre el desarrollo y la aplicación de la energía atómica, así como en la garantía de la seguridad nuclear, explicó Nguyen Nhi Dien./.