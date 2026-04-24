Celebrarán sexto Festival de cultura étnica Cham en Khanh Hoa

Hanoi (VNA)- El sexto Festival de Cultura Étnica Cham se celebrará del 26 al 28 de junio en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, reuniendo a delegaciones de siete localidades de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak y Ciudad Ho Chi Minh.



Durante tres días, el festival ofrecerá un programa dinámico de actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas, que incluye representaciones y exhibiciones de rituales y festivales tradicionales Cham, exposiciones que promueven el patrimonio local Cham, demostraciones de artesanía tradicional, espectáculos artísticos multitudinarios, desfiles de trajes tradicionales, juegos y deportes populares, así como un concurso de habilidades de turismo comunitario.



Uno de los atractivos principales del evento será un espacio multimedia que combina fotografías y documentales con tecnologías modernas como grandes pantallas LED, mapeo 3D, iluminación láser, sistemas de sonido envolvente y realidad virtual/aumentada (RV/RA), creando una experiencia cultural interactiva y visualmente atractiva para los visitantes.



Una zona de experiencias culturales de formato abierto recreará elementos de la vida de la comunidad Cham, incluyendo viviendas tradicionales, espacios para la elaboración de artesanías, presentaciones en vivo de artes tradicionales y un área dedicada a la gastronomía Cham.



El festival también albergará una exposición temática sobre las características culturales del pueblo Cham dentro del mosaico cultural de los grupos étnicos de Vietnam, junto con un seminario sobre la preservación y promoción del patrimonio Cham en relación con el desarrollo del turismo sostenible.



Según el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el evento tiene como objetivo honrar, preservar y promover los ricos valores culturales de la etnia Cham, reafirmando su papel como custodios culturales y fortaleciendo la unidad nacional en la nueva fase de desarrollo de Vietnam.



A través de su diverso programa, el festival también contribuye a la puesta en práctica de las principales políticas del Partido y del Estado en materia de asuntos étnicos y desarrollo cultural, en particular la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el avance de la cultura vietnamita en la nueva era.



Se espera que aumente la conciencia pública sobre el papel de la cultura en el desarrollo sostenible, fomente el orgullo nacional y la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio Cham, y proporcione una plataforma para el intercambio cultural entre las comunidades Cham de todo el país, al tiempo que promueve su identidad cultural única junto con el desarrollo turístico./.

VNA