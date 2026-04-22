Selección femenina de Vietnam ocupa el puesto 37 en el ranking de la FIFA

Hanoi (VNA) - La selección femenina de fútbol de Vietnam ocupa el puesto 37 del mundo con 1.593,71 puntos, según la última clasificación publicada por la FIFA.



La clasificación refleja los resultados de competiciones recientes, incluidos los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático 33 y la fase final de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026 celebrada en marzo.



En lo más alto del ranking mundial, España y Estados Unidos se mantienen en el primer y segundo lugar, respectivamente, seguidos por Inglaterra. Alemania descendió al cuarto puesto, mientras que Japón subió al quinto.



El ranking femenino de la FIFA utiliza ahora un mecanismo de actualización en tiempo real similar al del sistema masculino, lo que significa que las posiciones pueden cambiar durante los partidos. Las clasificaciones oficiales se confirman una vez que se completan todos los encuentros en cada ventana internacional de la FIFA.



La próxima actualización está prevista para el 16 de junio de 2026./.

VNA