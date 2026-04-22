Cultura-Deporte

Selección femenina de Vietnam ocupa el puesto 37 en el ranking de la FIFA

Vietnam ocupa el puesto 37 del ranking FIFA femenino con 1.593,71 puntos tras torneos recientes. España lidera la clasificación mundial.

Selección femenina de fútbol de Vietnam (Foto: VFF)
Selección femenina de fútbol de Vietnam (Foto: VFF)

Hanoi (VNA) - La selección femenina de fútbol de Vietnam ocupa el puesto 37 del mundo con 1.593,71 puntos, según la última clasificación publicada por la FIFA.

La clasificación refleja los resultados de competiciones recientes, incluidos los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático 33 y la fase final de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026 celebrada en marzo.

En lo más alto del ranking mundial, España y Estados Unidos se mantienen en el primer y segundo lugar, respectivamente, seguidos por Inglaterra. Alemania descendió al cuarto puesto, mientras que Japón subió al quinto.

El ranking femenino de la FIFA utiliza ahora un mecanismo de actualización en tiempo real similar al del sistema masculino, lo que significa que las posiciones pueden cambiar durante los partidos. Las clasificaciones oficiales se confirman una vez que se completan todos los encuentros en cada ventana internacional de la FIFA.

La próxima actualización está prevista para el 16 de junio de 2026./.

VNA
#fútbol femenino #ranking FIFA #selección femenina de fútbol
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Jugadores vietnamitas en un partido. (Fuente: VNA)

Vietnam mejora su posición en el ranking FIFA

La selección nacional de fútbol de Vietnam subió nueve peldaños para ocupar el lugar 99 en el ranking mundial, según la última clasificación publicada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) luego de los Días FIFA en marzo de 2026.

Ver más

Hanoi tiene más de 1.100 bibliotecas y espacios culturales-educativas. (Foto ilustrativa: VNA)

Vietnam fomenta cultura de la lectura como pilar de una sociedad del aprendizaje

Vietnam consolida la lectura como pilar de desarrollo hacia 2030, promoviendo bibliotecas amigables que ya benefician a 3.2 millones de alumnos. La estrategia busca integrar el hábito lector en el entorno digital y familiar, transformándolo de una obligación académica en una herramienta de pensamiento crítico.

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional (Foto: VNA)

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional

El equipo vietnamita de DanceSport tuvo un inicio impresionante en el torneo Philippine Superstars Open Dance Festival 2026 en Manila, al conquistar un total de seis medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, situándose temporalmente en la cima del medallero.

El cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, en el evento. (Foto: VNA)

Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes

El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

El sitio arquitectónico y artístico de categoría especial a nivel nacional Torre Po Klong Garai en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa fue construido a finales del siglo XIII para rendir culto al rey Po Klong Garai, reconocido por sus aportes al desarrollo de los sistemas de riego.

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita el Museo de Música Étnica de Guangxi (Fuente: VNA)

Primera dama de Vietnam visita el Museo de Música Étnica de Guangxi

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Museo de Música Étnica de Guangxi en Nanning, destacando el intercambio cultural y la cooperación entre Vietnam y China a través de la música tradicional.