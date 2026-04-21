Vietnam fomenta cultura de la lectura como pilar de una sociedad del aprendizaje

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza en la consolidación de la cultura de la lectura como eje central de una sociedad de aprendizaje permanente, mediante una estrategia que sitúa al lector como destinatario prioritario de la actividad editorial con horizonte en 2030.



A más de una década de la institucionalización del 21 de abril como Día del Libro y la Cultura de la Lectura en Vietnam, esta fecha se ha transformado en un evento cultural de profundo significado, que contribuye a fortalecer el hábito lector en la comunidad.



De acuerdo con la Directiva 04-CT/TW, emitida recientemente por el Secretariado del Partido Comunista de Vietnam, el desarrollo del sector debe centrarse en la consolidación de instituciones y espacios culturales que fomenten el aprendizaje y la creatividad en todos los sectores de la sociedad.



Este impulso se sustenta en la expansión de modelos de bibliotecas amigables y espacios de lectura comunitarios en todo el país. Según el Ministerio de Educación y Formación, entre 2021 y 2025 se habilitaron más de 2.100 bibliotecas de este tipo en 14 provincias, beneficiando a más de 3,28 millones de estudiantes.



Iniciativas que abarcan desde estanterías familiares hasta estaciones de lectura en edificios residenciales han permitido acercar los libros a la vida cotidiana, promoviendo la cohesión intergeneracional y el intercambio de conocimientos desde la base.



En el ámbito editorial, entidades como la Editorial Kim Dong han desplegado estrategias innovadoras para acercar la lectura a los jóvenes, mediante talleres de narración, pintura y manualidades vinculados a contenidos históricos y habilidades para la vida.



Vu Thi Quynh Lien, subdirectora y editora jefa de la Editorial Kim Dong, subrayó que para maximizar el impacto social de los libros es necesario reforzar las actividades experienciales e interactivas, así como descubrir nuevos talentos y promover manuscritos de calidad alineados con los intereses actuales de los lectores.



Pese a los avances, expertos como la doctora Nguyen Thuy Anh advierten que el fomento de la lectura no debe limitarse a campañas puntuales o eventos aislados, sino que requiere la construcción de un ecosistema sólido y sostenido en el tiempo.



Este entorno debe iniciarse en el ámbito familiar, extenderse al sistema educativo y consolidarse en la sociedad, de modo que la lectura deje de percibirse como una obligación académica y se convierta en una fuente de disfrute y enriquecimiento personal.



El principal desafío radica en integrar estas prácticas en el entorno digital, garantizando que el libro continúe siendo una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de adaptación en un contexto de cambios constantes.



La implementación efectiva de las nuevas directrices permitirá elevar la cultura de la lectura a un nuevo nivel, posicionándola como una competencia social esencial para el desarrollo de individuos, empresas y del país en su conjunto.



Mediante el fortalecimiento de la coordinación entre organismos de gestión, editoriales, medios de comunicación y plataformas digitales, Vietnam aspira a construir un entorno cultural saludable que valore el conocimiento.



En este contexto, el libro se reafirma no solo como un medio de transmisión de información, sino como un instrumento fundamental para materializar la aspiración de construir una nación basada en el conocimiento y el aprendizaje continuo./.