Cultura-Deporte

Ciudad de Da Nang será sede de la Copa Mundial de Pickleball 2026

Da Nang acogerá la Copa Mundial de Pickleball 2026, con 4.000 atletas de más de 80 países en el primer torneo en Asia.

Un rincón de la isla Cu Lao Cham de la ciudad de Da Nang (Foto: VNA)
Un rincón de la isla Cu Lao Cham de la ciudad de Da Nang (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – La ciudad central de Da Nang ha sido designada como sede de la Copa Mundial de Pickleball 2026, marcando la primera edición del torneo en Asia.

El anuncio fue realizado hoy por la Federación de Pickleball de Da Nang en coordinación con sus socios. Este será el tercer torneo mundial del deporte y un hito para la integración deportiva de Vietnam en el escenario internacional.

El evento se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en el Centro Deportivo Tien Son, el Complejo Deportivo Tuyen Son y otras instalaciones estándar de la ciudad. Se espera la participación de unos 4.000 atletas de más de 80 países y territorios.

Tran Phuoc Son, vicepresidente permanente del Consejo Popular municipal y presidente de la Federación de Pickleball de Da Nang, afirmó que albergar el evento demuestra la capacidad de la ciudad para organizar competiciones internacionales de gran escala, al tiempo que impulsa su imagen, el turismo, los servicios y la economía deportiva.

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Ly Hoang Nam, un jugador profesional de pickleball de Vietnam (Foto: VNA)


Da Nang es considerada pionera en el desarrollo del pickleball en Vietnam y fue la primera localidad en establecer una federación de este deporte a nivel municipal en marzo de 2025. La ciudad ha organizado anteriormente grandes eventos internacionales como Ironman y el Maratón Internacional de Da Nang, sentando una base sólida para el próximo torneo.

Hercilio Cabieses, director ejecutivo de la Copa Mundial de Pickleball, señaló que la competición incluirá categorías tanto por equipos nacionales como individuales, en diversos grupos de edad y niveles.
Destacó que las condiciones naturales favorables, la infraestructura moderna y el fuerte apoyo de las autoridades locales hacen de Da Nang una sede ideal para un evento deportivo de talla mundial.

Los organizadores se comprometieron a coordinar estrechamente con socios nacionales e internacionales para garantizar que el evento se desarrolle de forma profesional, segura y eficaz, promoviendo el espíritu deportivo y el intercambio cultural.

Se espera que la Copa Mundial de Pickleball 2026 refuerce la posición de Vietnam en el mapa deportivo mundial y consolide a Da Nang como un centro regional e internacional de este deporte de raqueta./.

VNA
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