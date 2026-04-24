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Vietnam y Corea del Sur impulsan coproducción cinematográfica sobre héroe nacional vietnamita

Vietnam y Corea del Sur impulsan coproducción cinematográfica sobre héroe nacional vietnamita

El director y productor ejecutivo Shin Chang Seok en la cita. (Foto: VNA)
El director y productor ejecutivo Shin Chang Seok en la cita. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) - El proyecto de largometraje coproducido por Vietnam y Corea del Sur sobre el héroe nacional Tran Hung Dao, considerado uno de los más destacados estrategas militares vietnamitas, fue presentado oficialmente el 23 de abril en Seúl, con lo que entra en su fase de producción a gran escala y una inversión estimada de 30 mil millones de wones (unos 20,3 millones de dólares).

El acto, encabezado por el director y productor ejecutivo Shin Chang Seok, constituye la primera presentación oficial en territorio surcoreano tras el anuncio de la iniciativa en Vietnam en 2025.

La película abordará la vida y trayectoria de Tran Quoc Tuan (Tran Hung Dao), estratega que condujo en tres ocasiones a las fuerzas de Dai Viet (antiguo Estado vietnamita) a la victoria frente a las invasiones mongolas en el siglo XIII. Su figura, emblema del patriotismo y la tradición militar vietnamita, es frecuentemente comparada con la del almirante coreano Yi Sun Sin.

El proyecto se desarrolla bajo un esquema de coproducción de gran envergadura, con participación conjunta de equipos vietnamitas y surcoreanos en todas las etapas, desde la dirección y el rodaje hasta la producción, con el objetivo de alcanzar estándares internacionales.

Según lo previsto, el rodaje comenzará en mayo de 2026. Los organizadores prevén anunciar próximamente los lineamientos creativos, el cronograma, el equipo técnico y artístico, así como las estrategias de inversión, selección de elenco y distribución global.

Analistas del sector consideran que la iniciativa ejemplifica la convergencia entre la tecnología de producción avanzada de Corea del Sur y los contenidos históricos y culturales de Vietnam, y que podría sentar un precedente en la cooperación bilateral en la industria de contenidos creativos./.

VNA
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