Política

Vietnam y Dinamarca celebran 55 años de relaciones con promoción cultural en Copenhague

Vietnam presenta su cultura y desarrollo en Dinamarca y lanza actividades por el 55.º aniversario de relaciones bilaterales en 2026.

La embajadora de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, interviene en la cita (Foto: VNA)
La embajadora de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La Embajada de Vietnam en Dinamarca organizó recientemente el evento “Vietnam hoy: huellas de desarrollo, cultura y pueblo”, con el objetivo de presentar y promover la imagen del país ante el público danés e internacional.

El evento también tuvo como objetivo anunciar una serie de actividades conmemorativas por el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2026.

En su intervención, la embajadora de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, subrayó que el evento constituye una oportunidad para acercar Vietnam a los amigos daneses y a la comunidad internacional, no solo en términos geográficos, sino también mediante un mayor entendimiento y conexión entre los pueblos.

La diplomática destacó que Vietnam es actualmente una nación dinámica, innovadora y en rápido desarrollo sostenible, y expresó su confianza en que, a través de los intercambios culturales, educativos y la cooperación multisectorial, ambas partes seguirán consolidando su relación de amistad, así como ampliando y profundizando la colaboración, especialmente en ámbitos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Durante el evento, Soren Davidsen, vicepresidente del grupo Davidsen-K y quien vivió y trabajó durante varios años en Vietnam, compartió sus impresiones sobre la cultura y la sociedad vietnamitas. Elogió el espíritu de independencia, la resiliencia, la política exterior y los logros de desarrollo del país, destacando valores como la hospitalidad, el dinamismo, la adaptabilidad y la aspiración de progreso del pueblo vietnamita.

Asimismo, consideró que las relaciones entre Vietnam y Dinamarca avanzan hacia una asociación basada en la igualdad, la confianza mutua y la convergencia de intereses y visiones en el contexto de una cooperación internacional cada vez más profunda.

Los asistentes intercambiaron opiniones y experiencias sobre Vietnam, mostrando especial interés por su riqueza cultural, paisajes naturales y la hospitalidad de su gente. Varios participantes compartieron recuerdos de sus viajes al país y expresaron su admiración por la historia y el desarrollo de Vietnam.

Valoraron positivamente la iniciativa de organizar una serie de actividades conmemorativas por el 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas, manifestando su interés en participar y reafirmando a Vietnam como un destino atractivo para el turismo./.

VNA
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