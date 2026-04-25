Región Militar 5 de Vietnam recibe el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares

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Da Nang (VNA) - La Región Militar 5 de Vietnam fue distinguida hoy con el título de “Héroe de las Fuerzas Armadas Populares”, en reconocimiento a sus contribuciones y logros a lo largo de más de ocho décadas, durante una ceremonia celebrada en la ciudad central de Da Nang, con la participación del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam.

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Altos dirigentes del Partido y del Estado enviaron ofrendas florales de felicitación. Al acto asistieron también miembros del Buró Político, representantes de organismos centrales, del Ejército, autoridades locales, así como veteranos revolucionarios, Madres Heroicas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares y numerosos oficiales y soldados de la Región Militar 5.

El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, realiza entrega de la prestigiosa distinción. (Fuente: VNA)

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En nombre del liderazgo del Partido y del Estado, To Lam hizo entrega de la prestigiosa distinción, que reconoce las grandes contribuciones, sacrificios y logros sobresalientes de generaciones de militares de esta región.

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Según el teniente general Le Ngoc Hai, comandante de la Región Militar 5, esta fuerza fue fundada el 16 de octubre de 1945, con origen en la guerrilla de Ba To, núcleo del levantamiento revolucionario en el Centro Sur durante la Revolución de Agosto. A lo largo de las dos guerras de resistencia, participó en más de 20 mil combates, eliminó cerca de 1,6 millones de enemigos y destruyó más de 80 mil medios de guerra, además de aportar millones de jóvenes y más de 165 mil trabajadores logísticos al frente.

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En esta región, más de 200 mil mártires dieron su vida por la causa revolucionaria, junto a cientos de miles de heridos de guerra y más de 35 mil Madres Heroicas de Vietnam. Por sus méritos, la fuerza ha sido distinguida en dos ocasiones con la Orden de la Estrella Dorada y en tres con la Orden Ho Chi Minh, además de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

En tiempos de paz, las unidades económico-defensivas han impulsado diversos modelos de desarrollo, contribuyendo a mejorar los medios de vida, apoyar a los pescadores y estabilizar la población. Paralelamente, las labores de prevención de desastres y rescate se han consolidado como una misión permanente, reflejo del compromiso del Ejército con la sociedad.

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En su intervención, el mandatario subrayó que la Región Militar 5 ocupa una posición estratégica clave en materia de defensa y seguridad, al abarcar tanto la Altiplanicie Occidental como la franja costera del Centro, zonas de gran relevancia geopolítica. Mantener firme esta región equivale a proteger una de las líneas defensivas más importantes del país.

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El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

Asimismo, destacó la sólida tradición revolucionaria del territorio, donde las comunidades étnicas han permanecido leales al Partido y estrechamente vinculadas al Ejército, constituyendo una base esencial de la “postura del pueblo”. Tras más de ocho décadas, la Región Militar 5 ha forjado una tradición de autosuficiencia, resiliencia, creatividad y firmeza en el combate.

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El líder instó a las fuerzas armadas de la Región a profundizar la aplicación de la política de defensa del Partido, mejorar la capacidad de previsión estratégica y mantener un alto nivel de preparación, evitando cualquier situación imprevista. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer integralmente la organización, elevar la calidad del entrenamiento y promover la innovación, la transformación digital y el dominio tecnológico.

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También pidió reforzar el papel central de la Región en la construcción de una defensa nacional integral vinculada a la seguridad del pueblo, combinando estrechamente el desarrollo socioeconómico con el fortalecimiento de la defensa, especialmente en zonas estratégicas como la Altiplanicie Occidental, la costa, las fronteras y las islas.

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El dirigente recalcó además la importancia de desempeñar eficazmente las tres funciones del Ejército -combate, trabajo con la población y producción-, con especial énfasis en la movilización social, el apoyo al desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la estabilidad comunitaria.

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En particular, insistió en fortalecer la “postura del pueblo” como base fundamental del poder nacional, promoviendo una relación estrecha y sólida entre el Ejército y la población, especialmente en áreas remotas, fronterizas y vulnerables.

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Finalmente, expresó su confianza en que la Región Militar 5 seguirá promoviendo su tradición heroica, consolidando su fortaleza y cumpliendo con éxito todas las misiones asignadas, contribuyendo así a la firme defensa de Vietnam en la nueva etapa.

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Previamente, To Lam y su delegación rindieron homenaje al presidente Ho Chi Minh y al general Vo Nguyen Giap en la Casa Memorial situada en el cuartel de la Región Militar 5./​