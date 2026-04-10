Región Militar 3 de Vietnam recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 3, celebrada en la ciudad portuaria de Hai Phong.



El acto, organizado por el Ministerio de Defensa de Vietnam, reunió a altos dirigentes del Partido y del Estado, así como a diversas generaciones de oficiales y soldados de esta unidad estratégica, con el propósito de reconocer sus destacadas contribuciones durante más de 80 años de construcción y defensa nacional.



En su intervención, To Lam -quien también se desempeña como secretario de la Comisión Militar Central- felicitó a la Región Militar 3 por su lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo. Recordó además que, desde su fundación el 31 de octubre de 1945, esta región ha desempeñado un papel estratégico clave para la economía y la seguridad del norte del país.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)



El dirigente destacó su papel histórico como sólida retaguardia durante las guerras de resistencia contra el colonialismo francés y el imperialismo estadounidense, al aportar recursos humanos y materiales a los frentes de batalla. Asimismo, subrayó su contribución actual a la protección de la soberanía nacional y al mantenimiento del orden social.



Ante los complejos cambios del entorno regional e internacional, el máximo dirigente vietnamita instó a la Región Militar 3 a aplicar de manera rigurosa las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido y la Estrategia de Protección de la Patria en la nueva era.



To Lam enfatizó la necesidad de continuar construyendo fuerzas armadas regionales “revolucionarias, regulares, de élite y modernas”, con una estructura organizada bajo el principio de ser “compactas, fuertes y eficientes”.



También pidió elevar la calidad del entrenamiento y fortalecer la capacidad de combate, especialmente frente a los desafíos de la guerra de alta tecnología y en la defensa en profundidad de las provincias y ciudades bajo su jurisdicción.



Subrayó igualmente la importancia de reforzar la labor de movilización de masas y de consolidar una sólida “postura de defensa basada en el apoyo del pueblo”, contribuyendo al desarrollo de zonas rurales y urbanas modernas.



En el ámbito político, llamó a fortalecer la organización partidista tanto en el plano ideológico como ético, prevenir manifestaciones de degradación política y garantizar que cada soldado preserve las nobles cualidades asociadas al legado de Ho Chi Minh.



To Lam expresó su confianza en que la Región Militar 3 continuará siendo un pilar fundamental para que Vietnam avance con determinación hacia una nueva etapa de autonomía y prosperidad en su camino al socialismo./.