Política

Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad de coterráneos en China

El secretario general y presidente To Lam visita la Embajada de Vietnam en Beijing, resalta cooperación con China y el papel de la comunidad vietnamita en el exterior.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, se reúnen con los compatriotas residentes en China. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, se reúnen con los compatriotas residentes en China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel visitaron la Embajada de Hanoi en Beijing, donde se reunieron con personal de las agencias de representación y miembros de la comunidad de coterráneos residentes en el país esteasiático.

En la cita, el líder vietnamita informó que, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Beijing, la delegación viajó a la Nueva Área de Xiong'an, en la provincia de Hebei, en tren de alta velocidad. Quedó impresionado por la moderna infraestructura de transporte de China, en particular por su desarrollado sistema ferroviario que conecta provincias, ciudades y grandes áreas urbanas, facilitando viajes rápidos, seguros y cómodos.

Señaló que dicha infraestructura ayuda a ahorrar tiempo y mano de obra, aumenta la productividad y promueve el desarrollo socioeconómico, al tiempo que destacó la necesidad de que ambas partes intensifiquen la cooperación en infraestructura de transporte, especialmente en el desarrollo ferroviario.

Informando a los participantes sobre los notables logros socioeconómicos de Vietnam y la implementación de políticas estratégicas, el dirigente subrayó la especial importancia de la visita. Además de las conversaciones y reuniones de alto nivel con líderes chinos, se celebrarán importantes sesiones de trabajo entre los dos Buró Políticos, así como entre ministerios, sectores y localidades de ambos países, con el objetivo de impulsar una cooperación integral y eficaz en todos los ámbitos.

Elogió a la Embajada y las agencias vietnamitas en China por sus esfuerzos para gestionar una gran carga de trabajo en una vasta área, siguiendo de cerca las directrices del Partido y llevando a cabo eficazmente las tareas relacionadas con las relaciones exteriores y los asuntos de los vietnamitas en el extranjero.

Expresó su esperanza de que la comunidad vietnamita en China continúe unida, se apoye mutuamente, se integren activamente y cumplan con las leyes locales para contribuir al desarrollo del país anfitrión, sin dejar de mirar a su Patria y realizar contribuciones prácticas y efectivas a la construcción y el desarrollo nacional, así como a la cooperación entre ambos países.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, su esposa y otros funcionarios depositan flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en las instalaciones de la embajada el 14 de abril. (Foto: VNA)


Por su parte, el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, afirmó que el viaje de To Lam reviste especial importancia para consolidar la confianza política, promover la implementación de las visiones comunes alcanzadas por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países, y orientar las relaciones binacionales hacia un desarrollo estable, sostenible y duradero en la nueva etapa.

El diplomático destacó que la comunidad de vietnamitas en China, que cuenta con más de 100.000 miembros, posee una larga tradición de solidaridad y un profundo apego a la Patria, con un elevado sentido de patriotismo y una participación activa en actividades comunes.

Según dijo, los compatriotas se esfuerzan por preservar la identidad cultural nacional y promover la imagen de Vietnam y su pueblo en la sociedad de acogida. La comunidad, que incluye a más de 23.000 estudiantes, sigue de cerca los acontecimientos en su país, se enorgullece de los logros integrales de Vietnam y mantiene una gran confianza en el liderazgo del Partido y el Estado, así como en las principales directrices establecidas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que buscan impulsar al país hacia una nueva era de desarrollo.

Los connacionales también se muestran complacidos por el progreso positivo y sustancial en las relaciones entre Vietnam y China, continuó.

Recalcó que la visita constituye una gran fuente de aliento, demostrando el profundo interés del Partido y el Estado por los coterráneos residentes en el extranjero, quienes son parte inseparable de la nación vietnamita./.

VNA
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