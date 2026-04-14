Política

Máximo líder vietnamita visita la Nueva Área de Xiong'an en provincia china de Hebei

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, visita la Nueva Área de Xiong’an en Hebei, China, destacando la cooperación en desarrollo urbano

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la Nueva Área de Xiong'an (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la Nueva Área de Xiong'an (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó hoy la Nueva Área de Xiong'an, en la provincia china de Hebei, que está a unos 100 kilómetros al suroeste de Beijing, con motivo de su visita de Estado al país vecino.

En la cita, el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PCCh), Ni Yuefeng presentó el mapa de planificación integral y compartió experiencias en la construcción del área.

Establecida en abril de 2017, la Nueva Área de Xiong'an es considerada por China como una elección estratégica clave, similar a las zonas especiales de Shenzhen, Guangdong y la Nueva Área de Pudong en la ciudad de Shanghái. La zona cubre 1.770 kilómetros cuadrados ubicada en el triángulo “Beijing – Tianjin – Hebei”, con una población de 1,4 millones en 2025.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la Nueva Área de Xiong'an (Fuente: VNA)

El objetivo de la Nueva Área de Xiong'an es convertirse en un centro de desarrollo del triángulo económico Beijing – Tianjin – Hebei, un modelo de ciudad ecológica, innovadora, equilibrada y abierta.

Tras nueve años de desarrollo, la zona ha pasado de la “construcción básica” a la “construcción de alta calidad”. Más de 400 sucursales de corporaciones estatales se han trasladado, cuatro universidades han inaugurado nuevas instalaciones, varios hospitales brindan servicios médicos de calidad y 169.000 personas ya se han mudado al área.

Actualmente, Xiong'an ha completado una estructura urbana de “tres niveles” que incluye superficie, subsuelo y servicios en la nube, ha construido más de 200 kilómetros de calles digitales, realiza pruebas de vehículos autónomos comerciales e integra 5G, radar y semáforos inteligentes.

Hasta marzo de 2026, el Parque Científico Zhongguancun en Xiong'an ha atraído a más de 260 empresas de alta tecnología, centradas en inteligencia artificial, biotecnología y economía espacial de baja órbita./.

VNA
#To Lam #Xiong’an #Nueva Área #China
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