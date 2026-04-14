Política

Visita del líder vietnamita a China tiene un profundo significado estratégico

La visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam To Lam a China refuerza la amistad bilateral, impulsa la cooperación económica

Representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes en China dieron la bienvenida al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el aeropuerto internacional en Beijing. Foto: VNA
Representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes en China dieron la bienvenida al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el aeropuerto internacional en Beijing. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – La visita a China, incluyendo la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, tiene un significado importante, ya que continúa la amistad tradicional de “hermanos y camaradas” entre los dos Partidos y países, y fortalece la confianza estratégica de alto nivel, promoviendo la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido bilateral.

Según la académica Li Qiaoping, profesora de vietnamita en la Universidad Nacional de Guangxi, la gira impulsará la asociación estratégica integral entre China y Vietnam, fomentará una conectividad más profunda en comercio, seguridad y intercambios populares, y contribuirá a la paz, estabilidad y prosperidad regional.

A nivel local, Guangxi mantiene vínculos culturales estrechos y sirve como puerta de enlace para la cooperación entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La visita reafirma la amistad duradera entre Guangxi y las localidades vietnamitas y abre oportunidades para cooperación práctica en diversos sectores, beneficiando ampliamente a la población y promoviendo prosperidad y estabilidad en la región fronteriza.

La profesora Li Qiaoping destacó que la visita crea un entorno favorable para el intercambio lingüístico, cultural y educativo, así como para la cooperación en innovación tecnológica, y brinda oportunidades para formar talentos multidisciplinarios con visión internacional.

Se espera que ambas partes continúen fortaleciendo la confianza política mutua, el respeto, la igualdad y la cooperación beneficiosa para ambos; además de desarrollar cooperación en comercio, logística, industria transfronteriza, agricultura moderna, turismo y salud; así como ampliar los ámbitos de cooperación en educación, ciencia y tecnología, economía digital; y reforzar el intercambio entre los pueblos y jóvenes, asegurando que la amistad China-Vietnam se transmita de generación en generación.

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En la ceremonia de bienvenida al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el aeropuerto internacional en Beijing. (Foto: VNA)

Con base en ventajas geográficas e industriales, Guangxi y las localidades vietnamitas tienen perspectivas amplias de cooperación en salud transfronteriza, educación, inteligencia artificial y economía digital.

Li Qiaoping confía en que, con esfuerzos conjuntos, la relación China-Vietnam seguirá desarrollándose de manera saludable, y la cooperación Guangxi-Vietnam abrirá nuevas y amplias oportunidades./.

VNA
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