Máximo dirigente de Vietnam parte de Hanoi para visita de Estado a China

Hanoi (VNA) - Por las invitaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y de su esposa, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, junto con su cónyuge Ngo Phuong Ly y la delegación de alto nivel, partieron de Hanoi para realizar una visita de Estado al país vecino del 14 al 17 de abril.

La delegación oficial incluye a varios miembros del Buró Político del Partido, entre ellos Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado del Comité Central; Bui Thi Minh Hoai, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central y jefe de su Comisión de Organización; general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa; general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; Doan Minh Huan, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh; Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi.

Asimismo, participan varios miembros del Comité Central del PCV, incluido Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central; Nguyen Hong Dien, vicepresidente de la Asamblea Nacional; Le Khanh Hai, jefe de la Oficina Presidencial; Hoang Thanh Tung, ministro de Justicia; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio; Trinh Viet Hung, ministro de Agricultura y Medio Ambiente; Tran Hong Minh, ministro de Construcción; Lam Thi Phuong Thanh, ministra de Cultura, Deportes y Turismo; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; y Hoang Minh Son, ministro de Educación y Formación.

Se trata de la primera visita de Estado de To Lam en su calidad de máximo líder del Partido y del Estado de Vietnam, que tiene lugar un año después de la visita a Vietnam de Xi Jinping en abril del año pasado, y al mismo tiempo constituye la tercera ocasión en un breve período de menos de dos años en que los máximos dirigentes de ambos países realizan visitas bilaterales. /.