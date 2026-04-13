Visita de líder vietnamita a China reforzará relaciones bilaterales

Beijing (VNA) La primera visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, tras asumir el cargo de jefe de Estado, refleja su compromiso con la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido de importancia estratégica entre ambos países.

Así lo afirmó Yu Shuhui, ex personal médico del Hospital Nanxishan en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China), durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing.

En términos prácticos, Yu Shuhui comentó que se trata de un paso importante para profundizar aún más la confianza política entre las dos naciones.

Como dos países vecinos que persiguen el mismo camino socialista, Vietnam y China siempre se han considerado mutuamente prioritarios en su política exterior de buena vecindad, reiteró.

El viaje facilita la promoción de intercambios estratégicos en profundidad, fortalece los debates francos sobre puntos de consenso en materia de desarrollo, así como la resolución de diferencias en la cooperación; al mismo tiempo, da continuidad a la excelente tradición de amistad de larga data entre las dos Partidos y los países, garantiza el desarrollo estable de la colaboración bilateral y reafirma la importancia estratégica de las relaciones bilaterales, enfatizó.

Ante los complejos acontecimientos regionales, se espera que esta visita de alto nivel fortalezca el consenso bilateral, promueva la coordinación en diversos ámbitos como el comercio, la cultura y el turismo, y brinde aportes al mantenimiento de la paz y la estabilidad, abriendo así una nueva fase de cooperación mutuamente beneficiosa entre las partes y creando un impulso sostenible para el desarrollo común y la prosperidad de la región, detalló.

Se espera que China y Vietnam mantengan su arraigada tradición de asistencia mutua y amistad, fortaleciendo así las bases de las relaciones entre los pueblos de ambos países, expresó.

También recomendó reforzar la colaboración sustantiva en muchos ámbitos, con el objetivo de lograr un desarrollo mutuamente beneficioso y una situación en la que todos ganen.

Asimismo, deben seguir respetándose mutuamente, tratándose con igualdad, defendiendo los principios de los nexos de amistad y de buena vecindad, manejando adecuadamente las diferencias y fortaleciendo el consenso en la cooperación.

La promoción constante de la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido entre China y Vietnam reviste una importancia estratégica, ya que busca el desarrollo común, preservando y fortaleciendo la amistad tradicional y trabajando juntos hacia un futuro estable, próspero y brillante para ambos países, puntualizó.

En 1968, por encargo del primer ministro chino Zhou Enlai, Yu Shuhui y 278 médicos de los principales hospitales de Beijing cruzaron montañas y bosques hasta Guangxi, para establecer el Hospital Nanxishan de Guilin, especializado en el tratamiento de soldados vietnamitas heridos en la guerra.

Durante ocho años ofrecieron tratamientos a más de 5.000 soldados vietnamitas, realizando más de 2.000 cirugías y donando casi 780.000 ml de sangre, utilizando la ética médica para fortalecer los cimientos de la amistad entre los pueblos de China y Vietnam.

El Hospital Nanxishan continúa desempeñando un papel fundamental en la cooperación y el intercambio de salud entre China y Vietnam, al tiempo que robustece la coordinación en el intercambio de tecnología médica y la formación de talentos con el país indochino.

En septiembre de 2025, el Hospital fue galardonado con la "Orden de la Amistad" por la República Socialista de Vietnam./.