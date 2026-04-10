Visita del líder partidista de Vietnam a China abrirá nueva etapa en nexos bilaterales

Beijing (VNA) – La próxima visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, tendrá un significado histórico y se considera la actividad bilateral más importante entre ambos Partidos y países en 2026, afirmó el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh.



El diplomático concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing sobre el significado, las expectativas y los contenidos clave de esta visita del líder partidista y su cónyuge, que se efectuará del 14 al 17 de abril por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y su esposa.



Se trata del primer viaje al extranjero de To Lam tras la consolidación de los cargos clave de liderazgo del país en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, así como de su primera visita a China después del XIV Congreso Nacional del PCV.



La visita tiene lugar en un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y China mantienen un impulso de desarrollo favorable, con avances nuevos, claros y de carácter integral, y numerosos aspectos positivos en la cooperación. Destacan, en particular, la importante conversación telefónica entre los máximos dirigentes de ambos Partidos a finales de enero de 2026, así como la exitosa celebración de la XVII reunión del Comité Directivo de Cooperación Bilateral Vietnam–China y de la primera Conferencia del mecanismo de Diálogo Estratégico “3+3” a nivel ministerial de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública en marzo pasado, subrayó Thanh Binh.



De acuerdo con el embajador, los consensos alcanzados entre los máximos líderes de ambos países durante esta visita desempeñarán un papel de orientación estratégica profunda para el desarrollo de las relaciones bilaterales en el futuro.



Se espera que la visita genere un nuevo impulso, abra oportunidades de cooperación adicionales y contribuya a que las relaciones entre ambos Partidos y países continúen desarrollándose de manera estable, saludable y sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global, acotó.



Expresó su confianza en que esta visita se convierta en un nuevo hito, abriendo una nueva etapa de desarrollo para la relación de vecindad amistosa, la asociación de cooperación estratégica integral y la comunidad de futuro compartido Vietnam–China de importancia estratégica.



Adelantó que, con una agenda intensa, To Lam sostendrá conversaciones clave con Xi Jinping, además de reunirse con otros altos dirigentes del país anfitrión.



Se prevé que ambas partes reafirmen la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre dos países socialistas con profundos vínculos estratégicos, intercambien en profundidad sobre orientaciones y medidas para llevar las relaciones a una nueva etapa de desarrollo más estable y sostenible, y eleven aún más el nivel de la asociación de cooperación estratégica integral, informó.



En un contexto regional e internacional complejo, la visita también brindará la oportunidad de intercambiar de manera franca, sincera y abierta sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, reforzar la coordinación en mecanismos multilaterales, gestionar adecuadamente las diferencias y contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, señaló.



Detalló que, en el marco de la visita, ambos dirigentes participarán en un encuentro e intercambiarán con representantes de la juventud de los dos países.



El secretario general y presidente To Lam también pronunciará un discurso en la Universidad de Tsinghua, se reunirá con familiares de personalidades amistosas de ambos países y asistirá o anunciará el inicio de diversos programas de intercambio popular, cooperación cultural, artística y turística, precisó.



Estas actividades son de gran importancia para fortalecer el entendimiento mutuo, promover los intercambios pueblo a pueblo, especialmente entre las generaciones jóvenes, y consolidar una base social sólida para las relaciones bilaterales según la orientación de “Seis más”.



Además de presenciar la firma de documentos de cooperación, To Lam y la delegación vietnamita realizarán visitas de estudio a modelos piloto de zonas urbanas modernas, sistemas de infraestructura y de ferrocarril, así como centros de investigación y aplicación de inteligencia artificial e innovación en Beijing, Hebei y Guangxi.



De acuerdo con el embajador Thanh Binh, la cooperación sustantiva entre ambos países ha seguido siendo un punto destacado, profundizándose y mejorando en calidad y eficacia.



La cooperación en comercio, inversión y turismo mantiene un fuerte crecimiento de dos dígitos. En comercio, en 2025 China fue el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que Vietnam fue el cuarto socio comercial de China a nivel mundial, con un valor de trasiego mercantil de 256,4 mil millones de dólares, un aumento del 24,8%. En los dos primeros meses de 2026, el comercio alcanzó 42,9 mil millones de dólares, un incremento del 36,9%.



En cuanto a inversión, China fue el segundo mayor inversor en Vietnam el año pasado, con un capital registrado de 5,96 mil millones de dólares, un aumento del 33,4%, liderando en número de nuevos proyectos. En los dos primeros meses de 2026, la cifra se mantuvo elevada, con 807,5 millones de dólares.



En turismo, China fue el mayor mercado emisor de visitantes a Vietnam en 2025, con 5,28 millones de llegadas, un aumento del 41%, y en los dos primeros meses de 2026 se registraron más de 920.000 visitantes.



Además, la conectividad estratégica, especialmente en tres líneas ferroviarias de ancho estándar, ha logrado avances concretos. Ambas partes coordinan para completar el estudio de viabilidad de la línea Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, con miras a iniciar su construcción integral en 2026, y avanzan en la planificación de las líneas Lang Son–Hanoi y Mong Cai–Ha Long–Hai Phong. Asimismo, impulsan la conectividad digital, de transporte, industrial y la logística, evaluó Thanh Binh.



Apuntó que la cooperación entre localidades, especialmente las fronterizas, se desarrolla de manera favorable. La reunión entre dirigentes de ciudades/provincias de Vietnam con sus homólogos de Guangxi el 11 de febrero de 2026 logró resultados concretos, impulsando una cooperación más profunda.



La cooperación se amplía a campos como ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, tecnología digital y agricultura de alta tecnología, incluyendo proyectos conjuntos de aplicación de la inteligencia artificial, centros de innovación y proyectos de energía limpia y tecnología.



Mientras tanto, la cooperación en cultura, educación, salud y deporte también ha alcanzado resultados tangibles. El Año de Intercambio Humanístico Vietnam–China 2025 se desarrolló de manera dinámica, destacando el programa juvenil “Viaje rojo”, que contribuyó a fortalecer la base social de la relación bilateral.



Según el diplomático, en el futuro, existe un amplio potencial de cooperación, respaldado por la complementariedad y similitudes en las estrategias de desarrollo, especialmente mientras Vietnam implementa la Resolución del XIV Congreso del Partido y China ejecuta su XV Plan Quinquenal (2026-2030).



Dijo que se debe impulsar la integración económica y la coordinación ante fluctuaciones externas, aprovechando acuerdos de libre comercio, facilitando el acceso de productos agrícolas vietnamitas al mercado chino y promoviendo un comercio equilibrado, así como atraer inversión de calidad y fortalecer la cooperación turística.



Enfatizó la necesidad de mejorar la conectividad entre planes regionales, infraestructura estratégica, cadenas de suministro y corredores económicos, centrando esfuerzos en proyectos ferroviarios, pasos fronterizos inteligentes y zonas de cooperación transfronteriza.



También se debe fortalecer la cooperación en sectores clave como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energías limpias, agricultura de alta calidad y formación de recursos humanos, contribuyendo así a la modernización industrial, el desarrollo de la economía digital, verde y del conocimiento, y una integración internacional de alta calidad, concluyó./.

VNA