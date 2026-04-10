Visita de máximo dirigente vietnamita a China fortalecerá amistad bilateral

Beijing (VNA)- La próxima visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, contribuirá a consolidar y promover con mayor eficacia la base de los “Seis más” en las relaciones bilaterales, así como impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido con un significado estratégico.

Los "Seis más" abarcan un mayor nivel de confianza política, una colaboración más sustantiva en defensa y seguridad, una cooperación más profunda, una base social más sólida, una coordinación multilateral más estrecha y un mejor control y manejo de los desacuerdos.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y jefe del Centro de Estudios sobre Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang, comentó que la visita tiene lugar poco después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y de las "Dos Sesiones" de China, un evento clave que define las políticas principales del país esteasiático para el año.

En ese contexto, el viaje no solo demuestra la amistad entre ambas naciones, sino que también ratifica el compromiso de fortalecer la cooperación y el desarrollo en medio de una situación internacional marcada por la volatilidad, compartió.

Al evaluar el significado de la visita, el académico chino consideró que, ante desafíos como el unilateralismo y el hegemonismo, Vietnam y China necesitan intensificar su coordinación y promover el multilateralismo y la globalización, en aras de la estabilidad general del mundo.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Hanping enfatizó la necesidad de reforzar la coordinación en la construcción de la comunidad de futuro compartido China-Vietnam. Al ser dos países vecinos clave, el impulso de la conectividad de infraestructuras, especialmente en el transporte, tiene un valor fundamental. Recientemente, los servicios de transporte ferroviario transfronterizo han experimentado avances positivos; las relaciones económico-comerciales se han actualizado constantemente gracias a las políticas preferenciales, incluida la versión 3.0 de la Zona de Libre Comercio China – ASEAN. La cooperación en infraestructuras continúa fortaleciéndose, creando el impulso para que la colaboración económica bilateral alcance nuevos resultados.

Además, en un contexto regional y mundial de gran inestabilidad, se considera que una relación estable y en desarrollo entre Vietnam y China aporta una contribución importante a la paz y la estabilidad regional. El hecho de que ambos países mantengan su cooperación sobre la base del respeto mutuo y la promoción continua de su amistad también contribuye a crear un modelo ejemplar en las relaciones internacionales.

El experto afirmó que, en su calidad de naciones socialistas, mantener la cooperación amistosa y el desarrollo estable, especialmente garantizando el bienestar de la población, la estabilidad social y el crecimiento económico, constituye una contribución práctica y significativa al movimiento socialista a nivel mundial./.