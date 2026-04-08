Inauguran Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en la ciudad china de Haikou

Beijing (VNA) – La Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en la ciudad de Haikou, en la provincia insular china de Hainan, fue inaugurada hoy, marcando un nuevo avance en el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre Vietnam y China.



El acto refleja el entendimiento mutuo alcanzado por los altos dirigentes de ambos países, recogido en la Declaración Conjunta Vietnam-China durante la visita de Estado a Vietnam en abril de 2025 del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping. Asimismo, pone de relieve los esfuerzos del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam por cumplir la directiva del Primer Ministro de establecer Oficinas de Promoción Comercial en distintas localidades chinas.



Durante la ceremonia, representantes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam señalaron que la apertura de la oficina es un resultado concreto de la cooperación con el Gobierno Popular de la provincia de Hainan, tras la firma de los Memorandos de Entendimiento un año antes, los cuales reforzaron los lazos económicos y comerciales y sentaron las bases para su establecimiento en Haikou.



Representantes de Vietnam y Chian en la ceremonia de inauguración. (Foto: VNA)



También instaron a las autoridades de Hainan, al Ministerio de Comercio de China y a los organismos competentes a facilitar el funcionamiento de la oficina, especialmente en la promoción del comercio y la inversión, así como en la búsqueda de socios, para que cumpla su papel como puente que fortalezca los vínculos económicos entre ambos países, en particular entre las localidades vietnamitas y Hainan.



Asimismo, se alentó a las asociaciones empresariales y a las empresas de ambas partes a aprovechar esta plataforma para ampliar la inversión y la cooperación comercial, sacando partido de sus ventajas complementarias y fomentando una colaboración económica más sólida.



Por su parte, un representante del gobierno provincial de Hainan destacó que Vietnam es uno de los principales socios comerciales de China dentro de la ASEAN, subrayando las fuertes complementariedades en sectores como la agricultura tropical, la logística, la economía digital y el turismo. Expresó además su confianza en que la oficina contribuirá a mejorar el intercambio de información y la conectividad empresarial, impulsando una cooperación más eficaz entre las localidades vietnamitas y Hainan.



En su intervención, Hoang Van Tuan, ministro consejero de la Embajada de Vietnam en China, afirmó que la oficina constituye un paso práctico para profundizar la cooperación bilateral y materializar los compromisos de alto nivel. También valoró positivamente la contribución de las oficinas de promoción comercial de Vietnam en China al fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre ambos países.



La Embajada de Vietnam reafirmó su compromiso de coordinarse con el Ministerio de Industria y Comercio para ampliar la red de oficinas de promoción comercial en todo el territorio chino.

Se prevé que la oficina de Haikou funcione como un punto clave para la promoción comercial, la conexión empresarial y la cooperación en inversiones entre ambos países.



Según estadísticas vietnamitas, el comercio bilateral alcanzó los 256 mil millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 24,7 % respecto al año anterior, con exportaciones vietnamitas a China por valor de 70,4 mil millones de dólares e importaciones de 186 mil millones. Por su parte, los datos chinos sitúan el comercio total en 296,1 mil millones de dólares, un 13,67 % más, incluyendo exportaciones vietnamitas por 97,9 mil millones de dólares e importaciones por 198,15 mil millones. En cuanto al intercambio entre Vietnam y Hainan, este se mantuvo aún modesto, en torno a los 1,4 mil millones de dólares en 2025./.