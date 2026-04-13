Política

Cooperación Vietnam–China avanza hacia una mayor confianza y conectividad, calificó académico chino

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente To Lam visitará China para fortalecer la cooperación bilateral, impulsar proyectos económicos, tecnológicos y de infraestructura, y consolidar la comunidad de futuro compartido entre ambos países.

El profesor Qu Qiang de la Universidad Minzu de China concede una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)
El profesor Qu Qiang de la Universidad Minzu de China concede una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) –La próxima visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se espera que impulsará la Asociación Estratégica Integral de Cooperación entre Vietnam y China, y fortalecerá los esfuerzos por construir una comunidad de futuro compartido de gran relevancia estratégica, según destacó un académico chino.


En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, antes de su viaje, el profesor Qu Qiang, de la Universidad Minzu de China, señaló que las relaciones entre ambos partidos y países han alcanzado una nueva etapa, caracterizada por intercambios de alto nivel más frecuentes, una cooperación más profunda y un diálogo de mayor calidad. Esto, añadió, refuerza el vínculo histórico de "camaradas y hermanos" y ofrece un marco renovado para las relaciones bilaterales.

Sobre los objetivos centrales de la visita, el académico subrayó la necesidad de continuar implementando los consensos y las grandes orientaciones alcanzadas por los líderes de ambos países, especialmente los “seis mayores avances” en la relación bilateral: cooperación más sustantiva, seguridad más sólida, coordinación más estrecha y mayor confianza política. Estas directrices no solo deben concretarse a nivel de los altos líderes, sino también extenderse a ministerios, sectores, localidades, instituciones académicas, empresas y mecanismos de cooperación popular.

La cooperación económica sigue siendo la prioridad principal. Qu Qiang señaló que las metas de crecimiento económico de Vietnam en los próximos años, incluyendo un aumento del PIB de más del 10 % y los planes de desarrollo hasta 2030, requieren fortalecer la cooperación con China. Entre las medidas destacadas están impulsar el comercio bilateral, el intercambio tecnológico y acelerar proyectos de conectividad de infraestructura, como la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong vinculada con la red ferroviaria china, así como la colaboración en energía y electricidad.

Asimismo, la cooperación en el marco de la iniciativa “Un Cinturón, Un camino” y la plataforma China-ASEAN se considera un motor clave para reforzar la integración económica regional y las cadenas de suministro. Ante la volatilidad de la economía global, Vietnam y China deben coordinarse estrechamente para enfrentar impactos externos y promover la transformación de las cadenas de suministro y el comercio internacional hacia la estabilidad y la sostenibilidad.

En el ámbito diplomático, enfatizó que Vietnam mantiene una política independiente y centrada en sus intereses nacionales. La cooperación bilateral en asuntos regionales y globales no solo protege los intereses de cada país, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo común.

El profesor destacó la importancia de las visitas de alto nivel periódicas, que no solo orientan la estrategia de la relación bilateral, sino que también consolidan la confianza política, controlan desacuerdos y promueven una cooperación sustantiva. Vietnam y China comparten similitudes políticas y son eslabones cruciales en las cadenas de suministro China-ASEAN, contribuyendo a la estabilidad de las cadenas globales.

Según cifras comerciales recientes, el comercio exterior de China ha superado las expectativas, con un aumento de las importaciones del 19 % y de las exportaciones del 20 %, reflejando no solo el esfuerzo de China, sino también la estrecha cooperación con sus socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente Vietnam. La economía vietnamita también mantiene un crecimiento positivo, lo que evidencia un gran potencial de cooperación bilateral.

A nivel regional, Qu Qiang indicó que Vietnam y China han coordinado eficazmente para fortalecer la confianza política, gestionar diferencias y mantener la estabilidad, consolidando así a la región China-ASEAN como una de las pocas zonas del mundo que combina crecimiento económico con estabilidad política y seguridad.

Se espera que la visita de To Lam profundice la asociación estratégica integral Vietnam-China y contribuya a la construcción de una comunidad con un futuro compartido de importancia estratégica. Con la confianza política fortalecida, la cooperación sustantiva en expansión y una alineación de intereses más estrecha, la relación bilateral continuará desarrollándose de manera estable y sostenible, aportando a la paz, estabilidad y desarrollo regional y global./.

VNA
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Resolución 59

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