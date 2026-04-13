Visita del máximo líder vietnamita a China impulsará nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, del 14 al 17 de abril, no solo consolidará las bases existentes, sino que también abrirá nuevas oportunidades para impulsar las relaciones bilaterales hacia una etapa superior de desarrollo, con un mayor dinamismo y un mayor margen de cooperación en los próximos años.



En una entrevista concedida a la prensa, el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu destacó que el viaje, que se realizará por invitación del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, tiene lugar apenas un año después de la visita de Estado del líder chino a Vietnam y marca el tercer intercambio de alto nivel entre los máximos líderes de ambos países en menos de dos años.



Según el funcionario, la visita tiene tres niveles principales de significado, que reflejan tanto la profundidad como la evolución de las relaciones bilaterales.



En primer lugar, evaluó, marca el comienzo de una nueva etapa en las relaciones entre Vietnam y China, a medida que ambos países se embarcan en importantes trayectorias de desarrollo. El país indochino está entrando en una nueva era de desarrollo tras el éxito de su XIV Congreso Nacional del Partido, mientras que China comienza a implementar su decimoquinto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico. El temprano acercamiento de alto nivel en este contexto subraya la firme voluntad política de ambas partes para consolidar aún más una relación a menudo descrita como de “camaradas y hermanos”, haciéndola más estable, sustantiva y sostenible.



En segundo lugar, manifestó la esperanza de que la visita eleve la conectividad estratégica y establezca nuevas direcciones para la cooperación en una amplia gama de sectores. Los máximos dirigentes de ambos Partidos y países identificarán conjuntamente nuevas direcciones y avances en la cooperación en los sectores como economía, comercio, inversión, turismo, cadenas de suministro, redes de producción, educación y formación, ciencia y tecnología.



En tercer lugar, la visita desempeñará un papel importante en el fortalecimiento de la confianza política, la mejora del diálogo y la resolución de los problemas pendientes, al tiempo que promueve los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación local. Estos factores se consideran esenciales para garantizar la estabilidad a largo plazo de las relaciones bilaterales y contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y el mundo.



El vicecanciller afirmó que estas expectativas se fundamentan en los sólidos avances logrados en los últimos años. La confianza política se ha fortalecido constantemente mediante frecuentes intercambios de alto nivel en formatos flexibles. Los mecanismos de cooperación entre ambos Partidos, órganos legislativos, ministerios y localidades de los dos países se han institucionalizado aún más, proporcionando una guía estratégica para las relaciones bilaterales.



Asimismo, la cooperación en diplomacia, defensa y seguridad ha experimentado avances tangibles, incluyendo el establecimiento de nuevos mecanismos de diálogo estratégico y una mayor coordinación en patrullas conjuntas, actividades de capacitación y cooperación en la lucha contra delitos transfronterizos. Un hito clave fue la exitosa organización del primer diálogo estratégico "3+3" que reunió a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública de ambos países, celebrado en el marco de la 17.ª reunión del Comité Directivo para la Cooperación Bilateral Vietnam-China. Estos esfuerzos han contribuido a crear un entorno estable para los lazos binacionales.



La cooperación económica y comercial sigue siendo un pilar fundamental de los vínculos bilaterales. China se ha mantenido como el principal socio comercial de Vietnam durante muchos años, mientras que el país indochino ocupa el primer lugar dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el cuarto a nivel mundial. Las estadísticas muestran que el trasiego mercantil bilateral aumentó un 24,8% el año pasado, alcanzando los 256,4 mil millones de dólares, lo que refleja la constante expansión del comercio bilateral y pone de manifiesto el potencial de crecimiento.



Mientras tanto, los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación en educación, cultura, turismo y desarrollo local se han mantenido dinámicos, fortaleciendo la base social de las relaciones bilaterales. En 2025, Vietnam recibió 5,28 millones de visitantes procedentes de China, un 41,3% más que el año anterior, lo que convierte a China en su principal mercado proveedor de turistas internacionales. Al mismo tiempo, el número de estudiantes vietnamitas en China alcanzó una cifra récord de casi 24 mil, el doble que en 2019. El creciente número de turistas y estudiantes que se desplazan entre ambos países subraya la profundización de la conectividad, especialmente entre las generaciones más jóvenes.



En el ámbito multilateral, ambos países sostienen una estrecha coordinación en foros como las Naciones Unidas y la ASEAN, compartiendo el apoyo al multilateralismo y al papel central del derecho internacional, al tiempo que respaldan las iniciativas de desarrollo del otro.



En materia fronteriza y territorial, la situación de la frontera terrestre se mantiene generalmente estable, mientras que ambas partes aseguran un diálogo regular y mecanismos de cooperación en asuntos marítimos. Asimismo, han destacado la importancia de gestionar las diferencias de manera apropiada, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región.



Según el vicecanciller, el factor más importante que sustenta estos logros es la confianza y el entendimiento mutuos entre los dirigentes de ambos Partidos y Estados, junto con la participación activa de ministerios, gobiernos locales, empresas y ciudadanos de ambas partes./.

VNA