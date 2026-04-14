Líder vietnamita se reúne con presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

Beijing (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy una reunión con el titular del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), Wang Huning, como parte de su visita de Estado al país vecino.

Ambas partes expresaron su satisfacción por los importantes avances en las relaciones entre los dos Partidos y países, al tiempo que se informaron mutuamente sobre la situación de cada Partido y país. También debatieron las principales orientaciones para implementar los consensos alcanzados por los altos dirigentes y seguir impulsando las relaciones bilaterales.

To Lam felicitó a China por sus importantes logros teóricos y prácticos en la reforma, la apertura y la modernización nacional, y elogió altamente las contribuciones de Wang Huning al desarrollo de su país.

Por su parte, Wang Huning quien también es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh), felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y por los logros socioeconómicos del país.

El anfitrión dio una cálida bienvenida a la primera visita del dirigente vietnamita a China en su nuevo cargo, calificándola como una demostración de la especial importancia que el Partido y el Estado de Vietnam conceden a la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y a la comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.

To Lam afirmó que Vietnam espera que esta visita fortalezca aún más la confianza política y eleve la cooperación bilateral a un nuevo nivel, con una conectividad más integral y profunda, ayudando así a ambos países a alcanzar sus respectivos objetivos de desarrollo.

Con este fin, propuso que ambas partes promuevan tres áreas clave de conectividad: ideales y confianza, intereses de desarrollo, y vínculos culturales y entre pueblos.

El dirigente vietnamita sugirió que los dos países mantengan intercambios regulares de alto nivel, consoliden la confianza política y mejoren la eficacia de la cooperación a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y el poder legislativo, así como entre el Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y la CCPPCh. También subrayó la necesidad de fortalecer el pilar de la cooperación en defensa y seguridad.

Además de promover las áreas tradicionales de cooperación como el comercio y la inversión, To Lam pidió esfuerzos conjuntos para crear nuevos puntos destacados en campos emergentes, incluido el desarrollo de infraestructura de transporte, especialmente la conectividad ferroviaria, así como la transformación digital y tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y los semiconductores. También deben reforzar la cooperación en educación y formación de recursos humanos de alta calidad para que los pueblos de ambos países puedan beneficiarse de resultados tangibles de la cooperación bilateral.

Asimismo, propuso reforzar el papel de la CCPPCh y del FPV en el impulso a las localidades y organizaciones de masas de ambos países para mejorar los mecanismos de cooperación existentes, ampliar los intercambios e intensificar la comunicación sobre la amistad Vietnam-China, así como sobre los logros de reforma y desarrollo de cada país.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Ambas partes también deben trabajar juntas para gestionar mejor y abordar adecuadamente las diferencias relacionadas con el mar, contribuyendo así a una mayor comprensión mutua y a una amistad más sólida entre ambos pueblos, añadió.

Por su parte, Wang Huning afirmó que China siempre considera las relaciones con Vietnam una prioridad en su diplomacia de vecindad. Elogió altamente las innovaciones teóricas del país indochino y reafirmó el apoyo de Beijing a Hanoi en la construcción de un socialismo adaptado a sus condiciones.

Coincidiendo con las propuestas de su invitado, el dirigente chino sugirió que ambas partes mantengan firmemente la dirección general del desarrollo de las relaciones bilaterales y promuevan conjuntamente la causa de la modernización socialista en cada país. También pidió fortalecer la conectividad estratégica, particularmente acelerando los vínculos de infraestructura y promoviendo la colaboración en inteligencia artificial y economía digital.

China, dijo, está dispuesta a ampliar la importación de mercancías, especialmente productos agrícolas de alta calidad, de Vietnam, al tiempo que alienta a las empresas chinas a aumentar la inversión y la cooperación mutuamente beneficiosa en el país.

También expresó la disposición de la CCPPCh a fortalecer los lazos amistosos con el FPV, facilitar intercambios entre personas de todos los sectores sociales, especialmente entre las generaciones jóvenes, y ampliar la cooperación en educación, atención sanitaria y conexiones entre localidades.

Añadió que ambas partes deben seguir apoyándose mutuamente en la organización exitosa de importantes eventos multilaterales, incluidos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2026 en China y APEC 2027 en Vietnam./.