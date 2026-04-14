Vietnam y China avanzan hacia comunidad de futuro compartido

Beijing (VNA) Se espera que la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, abra un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre los dos países.

Así lo suscribió una editorial del Global Times, publicación del Diario del Pueblo, periódico oficial del Partido Comunista de China, publicado hoy en ocasión de dicho viaje.

Bajo la guía estratégica de los altos dirigentes de ambos Partidos y países, la cooperación estratégica integral bilateral se desarrollará a una nueva altura y las partes acelerarán la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam, de gran importancia estratégica, lo que generará un mayor impulso para la estabilidad y el desarrollo regionales, según el artículo.

La orientación estratégica de los altos dirigentes de los Partidos y países constituye la mayor ventaja y la garantía política más importante para el desarrollo de las relaciones entre China y Vietnam, reiteró.

Muchos analistas evaluaron que la elección de China por parte de To Lam como su primer destino en el extranjero tras asumir el cargo de secretario general del PCV en 2024 y presidente de la República el 7 de abril de 2026 demuestra plenamente la naturaleza estratégica y la gran importancia de las relaciones entre ambas naciones.

En los últimos años, los dos Partidos y Estados han establecido un marco integral, multinivel y multidimensional para el diálogo y la cooperación, resaltó Global Times.

Desde el establecimiento del concepto de Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam, de gran importancia estratégica, en diciembre de 2023, las relaciones bilaterales han entrado en una nueva fase caracterizada por una mayor confianza política mutua, una cooperación en materia de seguridad más sustantiva, una base de opinión pública más sólida, una coordinación multilateral más estrecha y una mejor gestión y resolución de las diferencias.

Recientemente, se celebró con éxito la primera reunión a nivel ministerial del mecanismo de diálogo estratégico "3+3" entre China y Vietnam sobre diplomacia, defensa y seguridad pública.

Este innovador mecanismo demuestra una mejora en la confianza estratégica mutua entre los dos países y envía una señal clara al mundo exterior de que China y Vietnam están trabajando juntos para salvaguardar la seguridad de sus respectivos sistemas políticos y promover conjuntamente el desarrollo nacional.

En realidad, la construcción de una Comunidad al respecto tiene una importancia estratégica, ya que beneficia a ambos países y contribuye a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales y mundiales, entre otros aspectos.

En el ámbito internacional, ambas partes destacan la importancia de mantener la paz y la seguridad en la región de Asia - Pacífico, apoyan el regionalismo abierto y promueven continuamente la coordinación y la cooperación dentro de mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Este esfuerzo de cooperación multilateral no solo refuerza la influencia internacional tanto de China como de Vietnam, sino que también amplía el alcance de la construcción de esa Comunidad de Futuro Compartido entre los dos países.

Se puede decir que las relaciones entre China y Vietnam se encuentran en un nuevo punto de inflexión histórico, que se espera abra un nuevo capítulo en la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido entre ambas naciones, aportando beneficios tangibles a los pueblos y creando un impulso positivo para la región y el mundo./.