Instan a mayor cooperación entre Vietnam y China en tecnología e innovación

Beijing (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, expresó su esperanza de que la cooperación con China se fortalezca en materia de comercio e inversión, así como en conocimiento, tecnología, innovación y capacidad para forjar el futuro, durante su discurso pronunciado hoy en un foro en la Universidad de Tsinghua, en Beijing.



En el Foro de Cooperación en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación entre Vietnam y China, efectuado en el marco de su actual visita a China, el líder destacó que la Universidad de Tsinghua ha formado a muchos amigos del pueblo vietnamita, entre ellos el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y otros altos dirigentes del país esteasiático.



Afirmó que Vietnam y China son países vecinos que comparten muchas similitudes culturales y lazos de larga data, cultivados a lo largo de miles de años de intercambios y fortalecidos por las aspiraciones compartidas de sus pueblos a la paz, la estabilidad y el desarrollo.



El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam valoran el desarrollo de las relaciones con China como un requisito objetivo, una opción estratégica y una prioridad de primera categoría en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, patentizó.



Expresó su satisfacción por la creciente cooperación entre las instituciones educativas y de investigación vietnamitas y la Universidad de Tsinghua, particularmente en áreas prioritarias como la inteligencia artificial, los semiconductores, la ciencia y tecnología, y la formación de personal altamente calificado.



Actualmente, unos 25.000 estudiantes vietnamitas estudian en China, lo que refleja la profundización de los intercambios educativos entre ambos países, evaluó.



El dirigente dijo que cada estudiante vietnamita en China, incluidos los de la Universidad de Tsinghua, sirve como puente de amistad, embajador cultural y representante del espíritu de aprendizaje, apertura y aspiración de superación de la juventud del país indochino.



Asimismo, manifestó la confianza que cada estudiante chino que viaja a Vietnam a estudiar, investigar y adquirir experiencia práctica contribuirá a profundizar el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.



Hizo un llamamiento a fortalecer aún más los fundamentos políticos y sociales de las relaciones bilaterales, haciendo hincapié en que el desarrollo de una alianza estable, sana y sostenible debe construirse, en primer lugar, sobre la base de la confianza política, el respeto y el entendimiento mutuos entre ambos pueblos, así como sobre la determinación compartida de las sucesivas generaciones de líderes de ambos Partidos y países. La amistad duradera debe transmitirse de generación en generación y cultivarse entre la población, especialmente entre los jóvenes.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en el foro. (Foto: VNA)

Además de los intercambios de alto nivel y la cooperación entre ministerios, sectores y localidades, exhortó a prestar mayor atención a los intercambios entre pobladores, jóvenes y académicos, así como a la cooperación en cultura, educación y turismo, para que cada ciudadano y cada joven de ambos países sienta la responsabilidad de preservar y fortalecer aún más la amistad entre Vietnam y China.



Instó a una cooperación más sólida y sustantiva, centrada en la conectividad estratégica, con resultados tangibles como indicador y los intereses de ambos pueblos como objetivo final.



La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben convertirse en los nuevos pilares de las relaciones bilaterales en los próximos años, aseveró.





De ese modo, afirmó que Vietnam está entrando en una nueva fase de desarrollo, donde la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se identifican como motores clave para alcanzar los objetivos estratégicos para 2030 y 2045. El país otorga gran importancia a la cooperación con China en áreas de fortaleza mutua, como la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube, los semiconductores, la automatización, la robótica, las tecnologías verdes, la biotecnología, los nuevos materiales, las energías limpias y otras industrias estratégicas.



En este contexto, la educación y la formación, en particular el desarrollo de una mano de obra calificada, deben ser una prioridad absoluta, indicó, y añadió que espera que más estudiantes, investigadores y jóvenes científicos vietnamitas estudien e investiguen en instituciones chinas líderes, como la Universidad de Tsinghua.



El máximo dirigente vietnamita también abogó por ampliar la cooperación entre la Universidad de Tsinghua y las universidades e institutos de investigación vietnamitas, incluyendo intercambios académicos y estudiantiles, programas de formación conjuntos, investigación colaborativa, programas de codirección y la creación de grupos y laboratorios de investigación conjuntos en campos clave.



Subrayó la importancia de fortalecer los intercambios juveniles para que las nuevas generaciones hereden la amistad tradicional y sean pioneras en la construcción del futuro, trabajando juntas para abordar los principales desafíos del desarrollo en áreas como la educación, la salud, el medio ambiente, la energía, las ciudades inteligentes, la agricultura verde y la economía digital.



To Lam expresó su confianza en que, al consolidar el legado de amistad, confianza mutua, cooperación sustantiva y avances en ciencia, tecnología e innovación, con la juventud como puente hacia el futuro, las relaciones entre Vietnam y China continuarán desarrollándose de manera estable, saludable y sostenible, aportando beneficios tangibles a ambos pueblos y países, así como a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.