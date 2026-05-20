Comercio entre Vietnam y Singapur sigue siendo positivo

Singapur (VNA)- Vietnam y Singapur registraron señales comerciales más sólidas en los primeros cuatro meses de 2026, con un superávit vietnamita en bienes de origen nacional enviados a Singapur que alcanzó casi 5,4 mil millones de SGD (aproximadamente 4,5 mil millones de USD).



Datos de Autoridad de Empresas de Singapur mostraron que el comercio bilateral se aproximó a los 5,3 mil millones de SGD en abril, lo que representa un aumento interanual del 62,4%.



De esta cifra, las exportaciones de Singapur a Vietnam totalizaron 2,5 mil millones de SGD, un 20,9% más, mientras que las importaciones procedentes de Vietnam se dispararon un 143% hasta alcanzar los 2,7 mil millones de SGD en comparación con el mismo período de 2025.



Dentro de las exportaciones de Singapur a Vietnam, los bienes de producción nacional aumentaron un 15,7% hasta los 882,6 millones de SGD, mientras que los bienes reexportados y transbordados crecieron un 23,8% hasta los 1,7 mil millones de SGD.



Durante el período de cuatro meses, Vietnam mantuvo su posición como el décimo socio comercial más importante de Singapur, con un comercio bilateral que aumentó un 43,7% interanual hasta alcanzar los 18,8 mil millones de SGD.



Las exportaciones de Singapur a Vietnam totalizaron 10,2 mil millones de SGD, un 8,9% más, mientras que las importaciones se dispararon un 133% hasta los 8,5 mil millones de SGD.



Las exportaciones de bienes de producción nacional de Singapur a Vietnam se valoraron en 3,2 mil millones de SGD, un 13,8% más, mientras que las reexportaciones y transbordos sumaron un 6,8% hasta los 7,1 mil millones de SGD, un 6,8% más.



Si se consideran únicamente los bienes originarios de Vietnam y Singapur, Vietnam registró un superávit comercial de 5,36 mil millones de SGD.



Según la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, tres grupos principales de productos básicos, que incluyen maquinaria, equipos y piezas eléctricas (HS 85); combustibles minerales, petróleo y productos de destilación, sustancias bituminosas y ceras minerales (HS 27); Los reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos y piezas mecánicas (HS 84) continuaron impulsando el crecimiento en ambas direcciones.



En concreto, el HS 85 registró un ligero aumento del 3,4% en las exportaciones de Singapur, mientras que sus importaciones procedentes de Vietnam se dispararon un 149,2%.



El HS 27 experimentó incrementos del 25,8% y del 302,5%, respectivamente. El HS 84 experimentó un alza del 65,3% en las exportaciones y del 243,3% en las importaciones./.

VNA