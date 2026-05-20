Economía

Comercio entre Vietnam y Singapur sigue siendo positivo

Vietnam logró un superávit comercial de 5,4 mil millones de SGD con Singapur en los primeros cuatro meses de 2026.

Puerto de carga Pasir Panjang en Singapur (Foto: Xinhua/VNA)
Puerto de carga Pasir Panjang en Singapur (Foto: Xinhua/VNA)

Singapur (VNA)- Vietnam y Singapur registraron señales comerciales más sólidas en los primeros cuatro meses de 2026, con un superávit vietnamita en bienes de origen nacional enviados a Singapur que alcanzó casi 5,4 mil millones de SGD (aproximadamente 4,5 mil millones de USD).

Datos de Autoridad de Empresas de Singapur mostraron que el comercio bilateral se aproximó a los 5,3 mil millones de SGD en abril, lo que representa un aumento interanual del 62,4%.

De esta cifra, las exportaciones de Singapur a Vietnam totalizaron 2,5 mil millones de SGD, un 20,9% más, mientras que las importaciones procedentes de Vietnam se dispararon un 143% hasta alcanzar los 2,7 mil millones de SGD en comparación con el mismo período de 2025.

Dentro de las exportaciones de Singapur a Vietnam, los bienes de producción nacional aumentaron un 15,7% hasta los 882,6 millones de SGD, mientras que los bienes reexportados y transbordados crecieron un 23,8% hasta los 1,7 mil millones de SGD.

Durante el período de cuatro meses, Vietnam mantuvo su posición como el décimo socio comercial más importante de Singapur, con un comercio bilateral que aumentó un 43,7% interanual hasta alcanzar los 18,8 mil millones de SGD.

Las exportaciones de Singapur a Vietnam totalizaron 10,2 mil millones de SGD, un 8,9% más, mientras que las importaciones se dispararon un 133% hasta los 8,5 mil millones de SGD.

Las exportaciones de bienes de producción nacional de Singapur a Vietnam se valoraron en 3,2 mil millones de SGD, un 13,8% más, mientras que las reexportaciones y transbordos sumaron un 6,8% hasta los 7,1 mil millones de SGD, un 6,8% más.

Si se consideran únicamente los bienes originarios de Vietnam y Singapur, Vietnam registró un superávit comercial de 5,36 mil millones de SGD.

Según la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, tres grupos principales de productos básicos, que incluyen maquinaria, equipos y piezas eléctricas (HS 85); combustibles minerales, petróleo y productos de destilación, sustancias bituminosas y ceras minerales (HS 27); Los reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos y piezas mecánicas (HS 84) continuaron impulsando el crecimiento en ambas direcciones.

En concreto, el HS 85 registró un ligero aumento del 3,4% en las exportaciones de Singapur, mientras que sus importaciones procedentes de Vietnam se dispararon un 149,2%.

El HS 27 experimentó incrementos del 25,8% y del 302,5%, respectivamente. El HS 84 experimentó un alza del 65,3% en las exportaciones y del 243,3% en las importaciones./.

VNA
#Vietnam #Singapur #comercio bilateral
Seguir VietnamPlus

Resolusión 59: Integración internacional

Noticias relacionadas

Pham Trong Nhan, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Ciudad Ho Chi Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Singapur fortalecen cooperación sindical

Las autoridades de la Federación de Trabajadores de Ciudad Ho Chi Minh (FTHCM) y representantes de una delegación del Congreso Nacional de Sindicatos de Trabajadores (NTUC) intercambiaron hoy experiencias sobre cómo mejorar la calidad de los recursos humanos, aumentar la productividad laboral sostenible y promover la aplicación de la tecnología en las actividades sindicales.

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realiza una visita de trabajo a Singapur. (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur fortalecen la cooperación entre sus tribunales supremos

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realizó una visita de trabajo a Singapur del 5 al 8 de mayo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países e intercambiar experiencias sobre la creación y operación de un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional del país indochino.

Ver más

El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India promueven la cooperación en economía digital

La Oficina Comercial de Vietnam en India y la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam (iDEA), en coordinación con socios indios, organizaron en la ciudad de Noida, estado de Uttar Pradesh, un foro Vietnam–India sobre economía digital y comercio electrónico transfronterizo.

La primera fase del puerto de Gemalink Port ya ha entrado en funcionamiento. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh creará nuevo ecosistema financiero marítimo

El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC en inglés) se prepara para dar un paso estratégico con el lanzamiento oficial, previsto para el próximo 21 de mayo, de un ecosistema dedicado al centro financiero marítimo.

En la reunión. (Foto: VNA)

Vietnam y China promueven cooperación en industrias verdes

La Embajada de Vietnam en China, en coordinación con el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China, organizó hoy en Beijing el Programa de Cooperación e Intercambio en la Industria Verde Vietnam-China.