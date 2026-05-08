Premier de Vietnam impulsa cooperación regional en encuentros con líderes de Singapur, Tailandia e Indonesia

​Cebú, Filipinas (VNA) - En el marco de la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Cebú, Filipinas, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy reuniones bilaterales con sus homólogos de Singapur y de Tailandia, y el presidente de Indonesia, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y reforzar la coordinación regional.

​Durante su encuentro con el premier singapurense, Lawrence Wong, Le Minh Hung destacó el positivo desarrollo de la cooperación económica entre Vietnam y Singapur en los últimos años y expresó su deseo de que ambas partes aceleren la implementación de proyectos de conexión de energía limpia, contribuyendo así a garantizar la seguridad energética en medio de un contexto regional e internacional cada vez más complejo.

Por su parte, el jefe de Gobierno singapurense manifestó su satisfacción por reencontrarse con Le Minh Hung tras la conversación telefónica sostenida el pasado 16 de abril de 2026 y reiteró sus felicitaciones al dirigente vietnamita por asumir su nuevo cargo. Asimismo, valoró las políticas de desarrollo y las reformas impulsadas por el Gobierno vietnamita, y expresó su confianza en que la economía del país continuará creciendo con fuerza en los próximos años.​

Lawrence Wong reafirmó además el compromiso de Singapur de seguir acompañando y apoyando a Vietnam en su proceso de reformas, integración internacional y desarrollo sostenible.

Ambos dirigentes coincidieron en mantener los intercambios y contactos de alto nivel a través de distintos mecanismos y en implementar eficazmente el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur para el período 2025-2030. También acordaron reforzar la coordinación y las consultas en foros regionales e internacionales, contribuyendo a consolidar la unidad y el papel central de la ASEAN.

En la reunión con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, Le Minh Hung felicitó a su homólogo por haber sido reelegido por el Parlamento de Tailandia para un nuevo mandato y reafirmó su disposición de trabajar estrechamente para continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral entre ambos países de manera más sustancial y efectiva.

Anutin Charnvirakul, a su vez, felicitó calurosamente a Le Minh Hung por asumir el nuevo cargo y reiteró que el Gobierno tailandés concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y desea ampliar aún más la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

Los dos líderes acordaron fortalecer la confianza política mediante el incremento de los intercambios y contactos de alto nivel, además de preparar adecuadamente futuras visitas oficiales entre ambos países. Asimismo, coincidieron en seguir promoviendo la eficacia de los mecanismos de cooperación y diálogo existentes, impulsar las inversiones recíprocas y facilitar una mayor apertura comercial sobre una base equilibrada y sostenible.

Le Minh Hung propuso que Tailandia considere la eliminación de barreras técnicas para facilitar el acceso de los productos vietnamitas al mercado tailandés. Por su parte, Anutin Charnvirakul alentó a las empresas vietnamitas a ampliar sus inversiones y actividades comerciales en Tailandia.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, (izquierda) y el presidente indonesio, Prabowo Subianto. (Foto: VNA)

Durante su encuentro con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, el primer ministro vietnamita reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la amistad tradicional con Indonesia y destacó que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en marzo de 2025, con motivo de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Indonesia, marcó un nuevo hito en las relaciones bilaterales.​

Prabowo Subianto felicitó a Le Minh Hung por su nuevo cargo y expresó su deseo de trabajar estrechamente con el Gobierno vietnamita para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en beneficio de ambos pueblos.

Ambos dirigentes valoraron positivamente los avances alcanzados en la cooperación bilateral y coincidieron en continuar fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios de alto nivel. También acordaron mejorar la eficacia de la cooperación en economía, comercio, inversión y agricultura, además de ampliar la colaboración en sectores con gran potencial como economía digital, transición verde y energía.​

Las dos partes respaldaron además una mayor apertura de mercados para sus productos, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 18 mil millones de dólares o más, sobre una base equilibrada y sostenible. Asimismo, acordaron seguir fortaleciendo la cooperación energética, incluida la exploración y explotación de petróleo y gas, para contribuir a la seguridad energética de ambos países.

En relación con los asuntos regionales e internacionales de interés común, los líderes subrayaron la importancia de promover el multilateralismo, reforzar la cooperación, la solidaridad y el papel central de la ASEAN, así como continuar coordinando posiciones comunes del bloque frente a los desafíos regionales e internacionales./.​