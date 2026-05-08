Política

Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Sri Lanka

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam,y el presidente de Sri Lanka homenajearon a Ho Chi Minh en Colombo y reafirmaron los lazos históricos entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (izquierda), y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, depositan flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: dangcongsan.org.vn)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (izquierda), y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, depositan flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: dangcongsan.org.vn)

Colombo (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Sri Lanka, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, junto con el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayake, y una delegación vietnamita de alto nivel, depositó hoy flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua ubicada en la Biblioteca Pública de Colombo.

La estatua del líder de revolución vietnamita, una de las pocas dedicadas a un dirigente extranjero en el centro de Colombo, refleja el profundo y duradero afecto del pueblo de Sri Lanka hacia el Presidente Ho Chi Minh y Vietnam a lo largo de las últimas décadas.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, visitan la Biblioteca Pública de Colombo. (Foto: dangcongsan.org.vn)


Posteriormente, ambos mandatarios y la delegación vietnamita visitaron el Espacio del Presidente Ho Chi Minh dentro de la biblioteca, donde escucharon una presentación de los responsables de la institución sobre el proyecto de modernización de este espacio conmemorativo.

En la ocasión, la delegación vietnamita entregó de forma simbólica el apoyo a Colombo para contribuir a la preservación y el desarrollo del Espacio del Presidente Ho Chi Minh en la biblioteca, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre el país, el pueblo y la cultura vietnamitas.

El Presidente Ho Chi Minh, quien dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional de Vietnam y a la lucha por la paz, la justicia, la independencia y el progreso social en el mundo, fue reconocido en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “Héroe de la Liberación Nacional y Destacada Figura Cultural de Vietnam”. Su pensamiento contribuyó al impulso de los movimientos anticoloniales y antiimperialistas a nivel global, además de inspirar los esfuerzos por construir un mundo más justo y humanista.

Sri Lanka ocupa un lugar especial en la trayectoria del líder vietnamita, ya que el Presidente Ho Chi Minh visitó el país en tres ocasiones - en 1911, 1928 y 1946 - durante su búsqueda del camino para la liberación nacional, siendo esta última en calidad de Presidente de la República Democrática de Vietnam./.

VNA
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