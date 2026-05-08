Política

Efectúan ceremonia oficial de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en Sri Lanka

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, encabezó hoy en el Palacio Presidencial de Colombo la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con 21 salvas de cañón en honor a la delegación de alto nivel del país indochino.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, encabeza en el Palacio Presidencial de Colombo la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)
El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, encabeza en el Palacio Presidencial de Colombo la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Colombo (VNA)- El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, encabezó hoy en el Palacio Presidencial de Colombo la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con 21 salvas de cañón en honor a la delegación de alto nivel del país indochino.

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La ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

El presidente Anura Kumara Dissanayake y el dirigente vietnamita pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a los miembros de ambas delegaciones asistentes al acto oficial. Tras la ceremonia de bienvenida, ambos líderes sostuvieron las conversaciones oficiales.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Sri Lanka el 21 de julio de 1970, los vínculos de amistad tradicional se han fortalecido y desarrollado constantemente en múltiples ámbitos.

La sólida relación construida constituye una base importante para que Vietnam y Sri Lanka avancen hacia una nueva etapa de cooperación bilateral, creando nuevas fortalezas y condiciones para afrontar conjuntamente un nuevo período de desarrollo.

La visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Sri Lanka se considera un importante hito político que aportará un nuevo impulso y abrirá una nueva fase en las relaciones bilaterales, con una mayor confianza política y una colaboración más amplia, profunda, eficaz y sustancial.

El periplo reafirma no solo el interés de Vietnam en fortalecer sus relaciones con Sri Lanka, sino también la voluntad común de elevar la tradicional amistad bilateral desde sus raíces históricas hacia una cooperación orientada al desarrollo compartido y la prosperidad de ambos pueblos./.

VNA
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