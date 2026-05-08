Política

Premier vietnamita asiste a la 48.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistió a la 48.ª Cumbre de la ASEAN que se inauguró hoy en el Centro de Exposiciones de Mactán, en Cebú, Filipinas.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, asiste a la 48.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas (Foto: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, asiste a la 48.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas (Foto: VNA)

Cebú, Filipinas (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistió a la 48.ª Cumbre de la ASEAN que se inauguró hoy en el Centro de Exposiciones de Mactán, en Cebú, Filipinas.

En el evento también participan dirigentes de los Estados miembros del bloque, el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, y representantes de organizaciones internacionales.

Bajo el lema "Navegando juntos hacia un futuro compartido”, Filipinas, como país anfitrión, definió tres prioridades principales para la cooperación de la ASEAN en 2026: fortalecer los pilares de paz y seguridad, ampliar los corredores de prosperidad e impulsar el empoderamiento de la población.

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El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, asiste a la 48.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas (Foto: VNA)


En su discurso inaugural, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien ejerce la presidencia rotatoria de la ASEAN en 2026, señaló que la región atraviesa un momento decisivo en un contexto internacional cada vez más complejo e incierto, especialmente debido al impacto de las tensiones en Medio Oriente sobre la seguridad regional, la estabilidad económica y el bienestar de la población.

El mandatario destacó que la ASEAN debe continuar promoviendo la solidaridad, la capacidad de adaptación y su papel central en la arquitectura regional. Según afirmó, los desafíos actuales no deben generar divisiones dentro del bloque, sino servir de impulso para fortalecer la coordinación, profundizar el entendimiento mutuo y actuar de manera más efectiva y conjunta.

Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar soluciones colectivas frente a los retos en materia de seguridad, economía y estabilidad social, manteniendo al mismo tiempo el impulso del proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN pese a las incertidumbres globales.

Marcos Jr. también instó a los países miembros a continuar fomentando la solidaridad, la apertura y la responsabilidad compartida con el objetivo de construir una región pacífica, estable y orientada al desarrollo sostenible.

La 48.ª Cumbre de la ASEAN es una de las dos reuniones ordinarias anuales de líderes del bloque en 2026 y representa una plataforma clave para intercambiar evaluaciones integrales sobre la situación regional y mundial, así como para acordar orientaciones estratégicas y medidas destinadas a fortalecer la cooperación regional.

Durante la cumbre, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung presente las orientaciones de la política exterior de Vietnam, adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, y exponga la posición del país frente a las prioridades de la ASEAN.

El jefe de Gobierno vietnamita también planteará propuestas prácticas orientadas a fortalecer la construcción de la Comunidad de la ASEAN, aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación del bloque frente a las incertidumbres globales - especialmente las derivadas de la situación en Medio Oriente- y abordar asuntos regionales e internacionales de interés común./.

VNA
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