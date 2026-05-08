Líder vietnamita se reúne con dirigente parlamentario de Sri Lanka

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en Colombo un encuentro con el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, como parte de su visita de Estado al país surasiático.

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Durante la reunión, el dirigente vietnamita expresó su satisfacción por regresar a Sri Lanka en su nueva responsabilidad y valoró positivamente los avances estables del país, así como el papel del Parlamento esrilanqués en la aprobación de políticas y marcos legales orientados a la recuperación económica, las reformas y la garantía del bienestar social.

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To Lam informó sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, destacando que ambas naciones acordaron elevar sus vínculos al nivel de Asociación Integral, lo que abre nuevas perspectivas para ampliar la cooperación sustancial en todos los ámbitos.

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Asimismo, agradeció al Parlamento de Sri Lanka la invitación para intervenir en una sesión importante del órgano legislativo y manifestó su confianza en que su discurso contribuyó a compartir las experiencias de desarrollo de Vietnam, además de plantear orientaciones para impulsar la cooperación bilateral en el futuro.

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Al resaltar la relevancia de la cooperación parlamentaria, el líder vietnamita propuso que los órganos legislativos de ambos países fortalezcan su coordinación, firmen próximamente un acuerdo de colaboración y supervisen de manera efectiva la implementación de los compromisos de alto nivel y otros acuerdos bilaterales, especialmente en el ámbito económico, con la meta de alcanzar un comercio bilateral de mil millones de dólares.

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También subrayó la necesidad de intensificar el intercambio de experiencias en materia de construcción institucional y perfeccionamiento legislativo para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.

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To Lam expresó además su deseo de que el Parlamento de Sri Lanka continúe promoviendo políticas favorables para facilitar las inversiones vietnamitas en sectores como infraestructura, servicios, turismo, vehículos eléctricos, tecnología y telecomunicaciones. Del mismo modo, manifestó su esperanza de que las autoridades esrilanquesas creen condiciones para que las aerolíneas vietnamitas puedan abrir próximamente rutas aéreas directas entre ambos países.

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El dirigente vietnamita también solicitó que Sri Lanka continúe respaldando a la comunidad vietnamita residente, estudiantes y empresarios, incluidos los monjes que realizan estudios budistas en el país.

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Por su parte, Jagath Wickramaratne destacó que la amistad tradicional entre Sri Lanka y Vietnam se sustenta en lazos históricos de cultura, religión y apoyo mutuo durante las luchas por la independencia nacional. Asimismo, expresó su respeto por las contribuciones del Presidente Ho Chi Minh al establecimiento de las relaciones bilaterales y valoró la atención que los actuales líderes vietnamitas conceden al fortalecimiento de esos vínculos.

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El titular del Parlamento esrilanqués manifestó además su admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista y expresó el deseo de ampliar la cooperación bilateral en diversos sectores para generar beneficios concretos para ambos pueblos.

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Según afirmó, el Parlamento de Sri Lanka está interesado en reforzar la colaboración con la Asamblea Nacional de Vietnam en áreas como la construcción del Estado, la lucha contra la corrupción y la transformación digital.

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Wickramaratne destacó igualmente que el discurso de To Lam ante el Parlamento de Sri Lanka reviste un significado histórico, ya que no solo inspira a los legisladores, sino también al electorado del país, al aportar valiosas experiencias para el proceso de desarrollo nacional.

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En la ocasión, To Lam transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Jagath Wickramaratne y a parlamentarios esrilanqueses para visitar Vietnam. El dirigente anfitrión agradeció el gesto y extendió, a su vez, una invitación a Tran Thanh Man para visitar Sri Lanka en el momento oportuno./.