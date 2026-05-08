Política

Líder vietnamita se reúne con dirigente parlamentario de Sri Lanka

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo en Colombo un encuentro con el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, como parte de su visita de Estado al país surasiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (segundo por la derecha), conversa con el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (segundo por la derecha), conversa con el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne. (Foto: VNA)

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en Colombo un encuentro con el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, como parte de su visita de Estado al país surasiático.

Durante la reunión, el dirigente vietnamita expresó su satisfacción por regresar a Sri Lanka en su nueva responsabilidad y valoró positivamente los avances estables del país, así como el papel del Parlamento esrilanqués en la aprobación de políticas y marcos legales orientados a la recuperación económica, las reformas y la garantía del bienestar social.

To Lam informó sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, destacando que ambas naciones acordaron elevar sus vínculos al nivel de Asociación Integral, lo que abre nuevas perspectivas para ampliar la cooperación sustancial en todos los ámbitos.

Asimismo, agradeció al Parlamento de Sri Lanka la invitación para intervenir en una sesión importante del órgano legislativo y manifestó su confianza en que su discurso contribuyó a compartir las experiencias de desarrollo de Vietnam, además de plantear orientaciones para impulsar la cooperación bilateral en el futuro.

Al resaltar la relevancia de la cooperación parlamentaria, el líder vietnamita propuso que los órganos legislativos de ambos países fortalezcan su coordinación, firmen próximamente un acuerdo de colaboración y supervisen de manera efectiva la implementación de los compromisos de alto nivel y otros acuerdos bilaterales, especialmente en el ámbito económico, con la meta de alcanzar un comercio bilateral de mil millones de dólares.

También subrayó la necesidad de intensificar el intercambio de experiencias en materia de construcción institucional y perfeccionamiento legislativo para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.

To Lam expresó además su deseo de que el Parlamento de Sri Lanka continúe promoviendo políticas favorables para facilitar las inversiones vietnamitas en sectores como infraestructura, servicios, turismo, vehículos eléctricos, tecnología y telecomunicaciones. Del mismo modo, manifestó su esperanza de que las autoridades esrilanquesas creen condiciones para que las aerolíneas vietnamitas puedan abrir próximamente rutas aéreas directas entre ambos países.

El dirigente vietnamita también solicitó que Sri Lanka continúe respaldando a la comunidad vietnamita residente, estudiantes y empresarios, incluidos los monjes que realizan estudios budistas en el país.

Por su parte, Jagath Wickramaratne destacó que la amistad tradicional entre Sri Lanka y Vietnam se sustenta en lazos históricos de cultura, religión y apoyo mutuo durante las luchas por la independencia nacional. Asimismo, expresó su respeto por las contribuciones del Presidente Ho Chi Minh al establecimiento de las relaciones bilaterales y valoró la atención que los actuales líderes vietnamitas conceden al fortalecimiento de esos vínculos.

El titular del Parlamento esrilanqués manifestó además su admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista y expresó el deseo de ampliar la cooperación bilateral en diversos sectores para generar beneficios concretos para ambos pueblos.

Según afirmó, el Parlamento de Sri Lanka está interesado en reforzar la colaboración con la Asamblea Nacional de Vietnam en áreas como la construcción del Estado, la lucha contra la corrupción y la transformación digital.

Wickramaratne destacó igualmente que el discurso de To Lam ante el Parlamento de Sri Lanka reviste un significado histórico, ya que no solo inspira a los legisladores, sino también al electorado del país, al aportar valiosas experiencias para el proceso de desarrollo nacional.

En la ocasión, To Lam transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Jagath Wickramaratne y a parlamentarios esrilanqueses para visitar Vietnam. El dirigente anfitrión agradeció el gesto y extendió, a su vez, una invitación a Tran Thanh Man para visitar Sri Lanka en el momento oportuno./.

VNA
#To Lam #Jagath Wickramaratne #Parlamento de Sri Lanka
Seguir VietnamPlus

Resoluciones en marcha

Resolución 59

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anuncian la elevación de los vínculos entre ambas naciones al nivel de Asociación Integral. (Foto: VNA)

Vietnam y Sri Lanka elevan sus relaciones a nivel de asociación integral

En un hito histórico para la diplomacia bilateral, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anunciaron hoy en esta capital la elevación de los vínculos entre ambas naciones al nivel de Asociación Integral.

Ver más

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realiza una visita de trabajo a Singapur. (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur fortalecen la cooperación entre sus tribunales supremos

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realizó una visita de trabajo a Singapur del 5 al 8 de mayo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países e intercambiar experiencias sobre la creación y operación de un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional del país indochino.

Entrega de obsequios del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka. (Foto: VNA)

Fortalecen Vietnam y Sri Lanka intercambio y la cooperación

Justo después de las conversaciones de alto nivel, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.

El viceministro de Defensa Nacional de Vietnam, teniente general Nguyen Truong Thang, y el viceministro de Defensa Nacional de Turquía, Musa Heybet. (Foto: VNA)

Vietnam busca fortalecer cooperación en defensa con Turquía y Azerbaiyán

Las fuerzas armadas de Vietnam y Turquía acordaron ampliar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos el intercambio de delegaciones, entrenamiento, búsqueda y rescate, desminado posbélico, industria de defensa, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, coordinación militar, ciberseguridad y respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.

El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria. (Foto: VNA)

Ratificación de Convención de Hanoi evidencia el firme compromiso de Vietnam con integración internacional

La reciente ratificación por parte de Vietnam de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi, pone de manifiesto el firme compromiso político del Partido y del Estado con la integración internacional, en línea con lo establecido en la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político, emitida el 24 de enero de 2025, destacó el embajador Vu Le Thai Hoang en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, la primera ministra Harini Amarasuriya y los delegados en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita inicia su visita de Estado a Sri Lanka

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y una delegación de alto rango llegaron a Colombo la noche del 7 de mayo (hora local), iniciando una visita de Estado de dos días a Sri Lanka por invitación del presidente anfitrión, Anura Kumara Dissanayake.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a India (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a India

Tras concluir con éxito las actividades en el marco de su visita de Estado a la India del 5 al 7 de mayo, el secretrio general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, partió del Aeropuerto Internacional de Mumbai para realizar una visita de Estado a la Sri Lanka los días 7 y 8 del presente mes.

El secretario general del Paryido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el gobernador del estado de Maharashtra, Jishnu Dev Varma. (Foto: VNA)

Líder vietnamita continúa su agenda de trabajo en India

En el marco de su visita de Estado a la India, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió hoy al gobernador del estado de Maharashtra, Jishnu Dev Varma.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, el secretario general del Partido Comunista de la India (PCI), Doraisamy Raja, y otros funcionarios en la reunión celebrada en Nueva Delhi el 7 de mayo. (Foto: nhandan.vn)

Vietnam refuerza los vínculos con partidos comunistas de la India

El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Thanh Nghi, sostuvo este jueves reuniones de alto nivel en Nueva Delhi con dirigentes del Partido Comunista de la India (PCI) y del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M), en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Vietnam e India.

El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reúne con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam. (Foto: VNA)

Vietnam y JICA fortalecen cooperación en capacitación

El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reunió hoy con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam para debatir las directrices destinadas a promover la cooperación en el desarrollo de los recursos humanos en materia de liderazgo y gestión en el país indochino, con el fin de satisfacer las demandas de la nueva era del desarrollo.