Política

Vietnam refuerza los vínculos con partidos comunistas de la India

El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Thanh Nghi, sostuvo este jueves reuniones de alto nivel en Nueva Delhi con dirigentes del Partido Comunista de la India (PCI) y del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M), en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Vietnam e India.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, el secretario general del Partido Comunista de la India (PCI), Doraisamy Raja, y otros funcionarios en la reunión celebrada en Nueva Delhi el 7 de mayo. (Foto: nhandan.vn)
El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, el secretario general del Partido Comunista de la India (PCI), Doraisamy Raja, y otros funcionarios en la reunión celebrada en Nueva Delhi el 7 de mayo. (Foto: nhandan.vn)

Nueva Delhi (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, sostuvo hoy en Nueva Delhi un encuentro con Doraisamy Raja, secretario general del Partido Comunista de la India (PCI).

Durante la reunión, Doraisamy Raja expresó su profundo respeto por el Presidente Ho Chi Minh y transmitió sus saludos al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, así como a los dirigentes del Partido, el Estado y al pueblo vietnamita. También deseó al país nuevos éxitos en su proceso de renovación y desarrollo.

El líder del PCI destacó que las relaciones entre India y Vietnam se han fortalecido constantemente con el paso del tiempo.

Señaló además que la reciente elevación de los vínculos bilaterales a una “Asociación Estratégica Integral Reforzada”, basada en una visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva, abrirá nuevas oportunidades para ampliar la colaboración en diversos ámbitos.

Por su parte, Nguyen Thanh Nghi subrayó que el PCV y el PCI mantienen una larga amistad tradicional, forjada por los partidos, los Estados y los pueblos de ambos países.

Vietnam, afirmó, siempre valora y recuerda el apoyo y la solidaridad brindados por el PCI y el pueblo indio durante la lucha por la independencia nacional y en la actual etapa de desarrollo del país.

Asimismo, manifestó su confianza en que, con su extensa trayectoria y bajo el liderazgo de Doraisamy Raja, el PCI seguirá reforzando su papel, influencia y posición en la vida política india, contribuyendo al desarrollo de una India próspera y equitativa.

En la ocasión, Nguyen Thanh Nghi también informó al dirigente indio sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV y sobre las conversaciones entre los líderes de ambos países, en las que acordaron elevar las relaciones bilaterales a una “Asociación Estratégica Integral Reforzada”, sustentada en una visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva.

Ambas partes coincidieron en continuar profundizando los vínculos bilaterales de manera más estratégica y efectiva en el nuevo contexto internacional.

Al valorar positivamente el desarrollo de las relaciones entre ambos partidos en los últimos años, Nguyen Thanh Nghi propuso intensificar el intercambio de experiencias y fortalecer la formación de las nuevas generaciones de militantes sobre la tradición de solidaridad y apoyo mutuo entre ambas organizaciones, contribuyendo así al fortalecimiento de los lazos bilaterales y a los objetivos globales de justicia, democracia y desarrollo sostenible.

Ese mismo día, el funcionario vietnamita se reunió con Arun Kumar, miembro del Buró Político del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M).

Kumar felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y a To Lam por su elección como secretario general del Partido y posteriormente como presidente de Vietnam por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El dirigente afirmó que ha seguido de cerca el proceso de renovación vietnamita y reiteró su admiración por los logros alcanzados por el país durante los últimos 40 años, manifestando además su confianza en la capacidad de Vietnam para cumplir sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa.

Por su parte, Nguyen Thanh Nghi valoró la firme adhesión del CPI- M a los principios fundamentales del comunismo y recalcó su confianza en que, bajo el liderazgo de la secretaria general Marian Alexander Baby, el partido continuará aplicando políticas adecuadas para fortalecer su papel e influencia en la política india, en favor de una nación próspera y equitativa.

También resaltó la importancia de seguir fortaleciendo el intercambio de experiencias, la solidaridad y el apoyo mutuo entre ambos partidos, contribuyendo positivamente a las relaciones bilaterales y a los objetivos comunes de justicia, democracia y desarrollo sostenible./.

VNA
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