Máximo líder vietnamita destaca la visión compartida entre Vietnam e India

​Nueva Delhi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pronunció hoy un discurso político en el Consejo Indio de Asuntos Mundiales (ICWA) bajo el lema "Asociación Estratégica Integral Reforzada Vietnam-India en una Nueva Era: Visión Compartida, Convergencia Estratégica y Cooperación Sustantiva", en el marco de su visita de Estado a la India.

​En su intervención, el dirigente destacó que, a lo largo de miles de años de formación y desarrollo, la historia y la cultura han actuado como sólidos vínculos entre Vietnam e India. A pesar de la distancia geográfica, ambos países han mantenido conexiones desde tiempos remotos, con valores religiosos, filosóficos y civilizatorios de la India que se difundieron a través de las rutas marítimas y se arraigaron profundamente en la vida cultural y espiritual vietnamita.

​Subrayó que las trayectorias históricas compartidas en la lucha por la independencia y la construcción nacional han forjado una profunda empatía, solidaridad y estrechos lazos entre ambos pueblos y sus generaciones de líderes. Recordó, en particular, el respeto del Presidente Ho Chi Minh hacia Mahatma Gandhi y su amistad con el primer ministro Jawaharlal Nehru, unidos por ideales comunes de independencia, paz, justicia y prosperidad.

​El líder vietnamita afirmó que su país valora profundamente y siempre recordará el apoyo sincero y significativo brindado por el pueblo, los partidos políticos y el Gobierno de la India durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como la asistencia continua en la reconstrucción y el desarrollo en la actualidad.

​Asimismo, señaló que las trayectorias de desarrollo de Vietnam e India en los últimos 80 años presentan numerosas similitudes y logros destacados. Ambos países partieron de economías coloniales con grandes dificultades -empobrecidas, subdesarrolladas, estructuralmente desequilibradas y dependientes de factores externos-, pero, impulsados por la aspiración de prosperidad, han construido de forma sostenida economías independientes, autosuficientes y resilientes.

En materia de política exterior, destacó que ambas naciones comparten principios de independencia, autodeterminación, resiliencia y promoción de la paz y el diálogo, junto con un enfoque proactivo, equilibrado y responsable frente a los asuntos regionales y globales.

Vietnam aprecia las contribuciones responsables de la India a través de marcos de cooperación e iniciativas de conectividad estratégica, incluida su política “Acción hacia el Este”, orientada a fortalecer los vínculos con el Sudeste Asiático y promover un orden regional abierto, inclusivo y basado en normas. También elogió el papel creciente de la India en los mecanismos multilaterales, contribuyendo al diálogo, la conectividad y la solución de desafíos comunes.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y los delegados vietnamitas en el ICWA (Foto: VNA)

Por su parte, Vietnam ha asumido con éxito importantes responsabilidades internacionales, como su participación en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, añadió.

​Ambos países se han fijado nuevos objetivos de desarrollo de cara al centenario de su independencia, con el propósito de equilibrar el crecimiento económico con el progreso social, otorgando un papel central a la ciencia y la tecnología. Sobre la base de la confianza y los estrechos vínculos, las relaciones bilaterales han evolucionado de manera constante desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, pasando por la Asociación Estratégica en 2007 y la Asociación Estratégica Integral en 2016, y continúan ampliándose y profundizándose.

Los lazos en defensa y seguridad siguen siendo un pilar estratégico clave, respaldado por diversas líneas de crédito y transferencias tecnológicas. Al mismo tiempo, la educación, la formación, el turismo y los intercambios entre pueblos han registrado una notable expansión, con cerca de 80 vuelos directos semanales entre ambos países.

​Según To Lam, tanto las trayectorias de desarrollo como los vínculos bilaterales evidencian que Vietnam e India se han consolidado como socios naturales en materia de paz, seguridad y desarrollo, compartiendo visiones y perspectivas sobre numerosos temas regionales y globales, con amplios intereses convergentes.

Sobre la base de más de cinco décadas de relaciones sólidas, el dirigente subrayó la importancia de seguir consolidando y profundizando la confianza estratégica, considerada un requisito esencial para mantener la estabilidad de los vínculos y una base clave para fortalecer la cooperación efectiva y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.

En el contexto de una nueva etapa marcada por la Asociación Estratégica Integral Reforzada, guiada por el principio de “visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva”, expresó su confianza en que las relaciones entre Vietnam e India continuarán fortaleciéndose, ampliando su alcance y profundidad, en beneficio de ambos pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad regional./.​