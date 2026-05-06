Política

Máximo dirigente de Vietnam rinde homenaje a Mahatma Gandhi y Ho Chi Minh en su visita a India

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con los miembros de la delegación de alto nivel que lo acompaña, depositó hoy una ofrenda floral en memoria de Mahatma Gandhi en su memorial en Nueva Delhi, en el marco de su actual visita de Estado a la India.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deposita una ofrenda floral en el Memorial de Mahatma Gandhi. Foto: VNA.
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deposita una ofrenda floral en el Memorial de Mahatma Gandhi. Foto: VNA.

Hanoi (VNA)-El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con los miembros de la delegación de alto nivel que lo acompaña, depositó hoy una ofrenda floral en memoria de Mahatma Gandhi en su memorial en Nueva Delhi, en el marco de su actual visita de Estado a la India.

Mahatma Gandhi (2 de octubre de 1869 – 30 de enero de 1948) fue un destacado activista político, venerado como el Padre de la Nación y líder espiritual del pueblo indio.

To Lam escribió emocionado en el libro de honor: “La delegación vietnamita de alto nivel y yo estamos profundamente conmovidos y rendimos un respetuoso homenaje a Mahatma Gandhi, gran líder y símbolo de la paz, la independencia nacional y el espíritu de la no violencia. Su vida y obra serán siempre un ejemplo brillante en la lucha por la independencia en Asia en particular y en el mundo en general. Su pensamiento y su voluntad seguirán siendo una fuente inagotable de inspiración sobre el espíritu de resiliencia para el pueblo de la India, el pueblo de Vietnam y toda la humanidad”.


Posteriormente, To Lam y la delegación vietnamita depositaron una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua, situada en el Parque G20 de Nueva Delhi.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam y la delegación vietnamita depositan una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh. Foto: VNA

La estatua del Presidente Ho Chi Minh es una obra de especial significado político y diplomático, que refleja de manera vívida la estrecha relación entre los dirigentes y los pueblos de ambos países, así como el afecto especial del Estado y del pueblo de la India hacia el líder revolucionario en particular y hacia Vietnam en general.

La escultura fue realizada por Ram V. Sutar, uno de los escultores más destacados de la India, con múltiples rondas de consulta y ajustes en coordinación con las autoridades del país indochino. La orientación de la estatua está dispuesta hacia dos importantes urbes de Vietnam: la capital Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA
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