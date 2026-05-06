Asamblea Nacional de Vietnam aprueba programa de supervisión de 2027

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, certificó la Resolución No. 22/2026/QH16 sobre el programa de supervisión del órgano legislativo para 2027.



Según la resolución, en su tercer período de sesiones, la XV Asamblea Nacional examinará una amplia gama de informes del Gobierno, incluidos los informes complementarios sobre la situación socioeconómica y la ejecución del presupuesto estatal en 2026, así como los resultados de principios de 2027; la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro; la igualdad de género; la lucha contra la corrupción; la prevención del delito; la aplicación de la ley; la gestión de la detención; la protección del medio ambiente; y la prevención del consumo de drogas.



Los legisladores también revisarán la implementación de importantes resoluciones relativas a proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, las políticas piloto para el desarrollo del metro urbano en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, el proyecto del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, así como los programas nacionales objetivo sobre desarrollo rural de nueva generación, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo socioeconómico en zonas montañosas y de minorías étnicas para el período 2026–2035.



En su cuarto período de sesiones, el órgano legislativo evaluará la situación socioeconómica y presupuestaria de 2027, los planes para 2028, la asignación del presupuesto central, las finanzas estatales de 2025 y la liquidación del presupuesto estatal de ese año.



También examinará la gestión de los fondos de seguros sociales y de salud, las reservas nacionales y la gestión e inversión del capital estatal en empresas.



Además, el Parlamento revisará la implementación de resoluciones sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como los mecanismos piloto para el desarrollo de Khanh Hoa, Buon Ma Thuot (Dak Lak), Da Nang y Nghe An, junto con grandes proyectos de infraestructura como la autopista Norte-Sur en su tramo oriental y las carreteras de circunvalación en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Por separado, en virtud de la Resolución No. 23/2026/QH16, la Asamblea Nacional estableció una delegación de supervisión para examinar la gestión y el uso de los bienes públicos correspondientes a instalaciones administrativas tras la reorganización administrativa. La delegación estará encabezada por la vicepresidenta del órgano legislativo, Nguyen Thi Hong, con el titular de la Comisión de Economía y Finanzas, Phan Van Mai, como subjefe permanente.



La supervisión tiene como objetivo evaluar de manera integral el estado actual de los bienes públicos vinculados a oficinas, identificar necesidades de redistribución y reorganización, y garantizar su uso eficiente conforme al nuevo modelo organizativo, evitando así el despilfarro y las pérdidas de bienes estatales.



Asimismo, permitirá detectar deficiencias, aclarar responsabilidades y proponer medidas para perfeccionar el marco jurídico y mejorar la eficacia de la gestión de los bienes públicos en todo el país./.

VNA