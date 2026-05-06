Vietnam ajusta su programa legislativo para 2026

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, firmó la Resolución número 1/2026/UBTVQH16 para ajustar el Programa Legislativo de 2026, integrando nuevos proyectos de ley y resoluciones clave que serán analizados durante el segundo período de sesiones parlamentarias en octubre próximo.



Entre las adiciones más significativas al calendario legislativo destacan la Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Mar y las Islas (enmendada) y una resolución que sustituirá a la normativa número 96/2019/QH14 sobre la prevención y lucha contra el crimen, las infracciones legales y las actividades de la Fiscalía Popular, el Tribunal Popular y la ejecución de sentencias judiciales.



El Comité Permanente de la Asamblea Nacional también decidió incluir diversos proyectos para su consideración y aprobación mediante procedimientos abreviados durante las próximas sesiones de trabajo.



En la tercera reunión prevista para junio de 2026, se abordará la ordenanza que modifica los procedimientos para la aplicación de medidas administrativas en los tribunales populares, además de una resolución para ajustar la estructura y jurisdicción territorial de los tribunales a nivel provincial y regional. Estas medidas buscan agilizar la respuesta del sistema judicial ante las necesidades actuales de administración pública y seguridad jurídica en el país.



Para la cuarta reunión programada en julio de 2026, el ajuste legislativo contemplará el análisis de una reforma integral sobre los procedimientos judiciales para el ingreso de menores de entre 12 y 18 años a centros de rehabilitación obligatoria por adicción a las drogas, así como modificaciones a la ordenanza sobre costas procesales.



La resolución firmada por el titular del Legislativo detalla la asignación de las agencias responsables de la elaboración, presentación y supervisión de cada proyecto, definiendo un cronograma preciso para asegurar que la actualización del marco normativo nacional se cumpla de manera eficiente y ordenada durante el presente año./.

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