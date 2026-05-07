Primer ministro vietnamita llega a Filipinas para participar en 48ª Cumbre de la ASEAN

Cebú, Filipinas (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional Mactán-Cebú, en la ciudad costera de Cebú, Filipinas, para iniciar su agenda de participación en la 48.ª Cumbre de la ASEAN.



En el aeropuerto, el primer ministro y la delegación vietnamita fueron recibidos por el asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo Oban Jr.; la gobernadora de la provincia de Cebú, Pamela Baricuatro; la alcaldesa de la ciudad de Lapu-Lapu, Cindi King-Chan; así como representantes del comité organizador de la Cumbre de la ASEAN.



Se trata del primer viaje oficial al extranjero de Minh Hung desde que asumió el cargo como jefe del nuevo Gobierno vietnamita, así como de la primera conferencia multilateral en la que participa de manera presencial.



La visita reafirma el compromiso de Vietnam de contribuir de manera activa, proactiva y responsable dentro de la ASEAN.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, llega al aeropuerto internacional Mactán-Cebú, en la ciudad costera de Cebú, Filipinas, para iniciar su agenda de participación en la 48.ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)

Vietnam ingresó a la ASEAN el 28 de julio de 1995. Desde entonces, el país ha considerado a la agrupación como una prioridad en su política exterior, participando con un espíritu activo y responsable en los pilares comunitarios y todos los ámbitos de cooperación regional.



Sus aportes han sido significativos para la construcción de la Comunidad ASEAN y para garantizar un entorno regional de paz, estabilidad y cooperación, lo que ha sido altamente valorado por los demás miembros y socios del bloque.



Tras más de 30 años de participación en la ASEAN, Vietnam se ha consolidado como un miembro clave, trabajando junto con otros Estados miembros para preservar la paz y la estabilidad regional, fortalecer las relaciones con los socios y aprovechar eficazmente la red de integración económica de la ASEAN para promover el comercio y la inversión, así como captar cooperación, apoyo y recursos destinados al desarrollo socioeconómico.



En calidad de presidente de la ASEAN en 2026, Filipinas ha definido el tema “Navegando juntos hacia un futuro compartido” y ha establecido tres grandes orientaciones para la cooperación regional: reforzar los factores esenciales para la paz y la seguridad; ampliar los corredores de prosperidad; y promover el empoderamiento de los pueblos.



La 48.ª Cumbre de la ASEAN se centrará en debatir las principales orientaciones para la cooperación regional en 2026, especialmente en materia de seguridad energética, seguridad alimentaria y protección de los ciudadanos de la ASEAN. Asimismo, continuará impulsando estrategias destinadas a fortalecer la integración intrarregional, la resiliencia, la autonomía estratégica y el papel central de la ASEAN.



En este contexto, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung pronuncie importantes intervenciones para transmitir las directrices de política exterior aprobadas en el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, así como las posiciones vietnamitas respecto a las prioridades de la ASEAN.



También presentará propuestas concretas para fortalecer el proceso de construcción de la Comunidad de ASEAN y mejorar la capacidad de resiliencia y respuesta del bloque frente a los desafíos actuales, especialmente ante el impacto de la situación en Oriente Medio, además de abordar otros asuntos regionales e internacionales de interés común.



Con ocasión de esta cumbre, el jefe del Gobierno vietnamita sostendrá encuentros y reuniones con dirigentes de otros países para consolidar las relaciones de amistad, fortalecer la confianza política y promover una cooperación sustancial y eficaz. Estas serán además las primeras reuniones presenciales de Le Minh Hung con líderes de la ASEAN en su nuevo cargo, contribuyendo a generar un nuevo impulso tanto para las relaciones bilaterales como para la cohesión de toda la comunidad regional./.