Vietnam y Sri Lanka inauguran una nueva etapa bilateral con Asociación Integral

Colombo (VNA) - Vietnam y Sri Lanka reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral y anunciaron la elevación de sus relaciones a una Asociación Integral en una declaración conjunta difundida durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, al país surasiático.
La decisión marca una nueva etapa en más de 55 años de vínculos diplomáticos entre ambas naciones y refleja el creciente nivel de confianza política y cooperación multifacética entre Hanoi y Colombo.
La declaración conjunta fue emitida tras las conversaciones entre To Lam y el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayaka, quienes reafirmaron la amistad tradicional, la confianza mutua y el compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la independencia, el desarrollo sostenible y el respeto al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.
La visita de dos días del dirigente vietnamita, del 7 al 8 de mayo, incluyó una ceremonia oficial de bienvenida en la Secretaría Presidencial de Colombo con una salva de 21 cañonazos, conversaciones bilaterales, una rueda de prensa conjunta y reuniones con la primera ministra Harini Amarasuriya y el presidente del Parlamento, Jagath Wickramaratne. To Lam también intervino ante el Parlamento esrilanqués, participó en el Foro de Cooperación en Comercio, Inversión y Turismo Sri Lanka–Vietnam y rindió homenaje a la estatua del Presidente Ho Chi Minh ubicada en la Biblioteca Pública de Colombo.
Durante el encuentro, Dissanayaka felicitó a To Lam por su reelección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam y su elección como presidente del país, y expresó su confianza en que Vietnam continuará alcanzando nuevos logros bajo su liderazgo.
Ambos mandatarios coincidieron en que la elevación de las relaciones refleja el creciente nivel de confianza política y la expansión de la cooperación bilateral. Asimismo, reiteraron su compromiso de profundizar la colaboración en todos los ámbitos sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otro país.
En el ámbito político, de defensa y seguridad, las dos partes acordaron intensificar los intercambios de alto nivel y los contactos entre pueblos, además de fortalecer la cooperación parlamentaria, especialmente entre mujeres y jóvenes legisladores.
Vietnam y Sri Lanka reafirmaron además su compromiso de implementar el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa firmado en 2011 y ampliar la colaboración en entrenamiento para operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, adquisición y reparación de equipos militares, intercambio de información y transferencia de tecnología de defensa.
En materia de seguridad, ambos países acordaron reforzar la coordinación en la lucha contra el crimen transnacional, el ciberdelito, el terrorismo y la migración ilegal, así como fortalecer la cooperación en seguridad marítima, policial y cibernética.
Las dos partes también decidieron impulsar la cooperación jurídica y judicial mediante la negociación de un nuevo Memorando de Entendimiento entre sus ministerios de Justicia.
La cooperación económica ocupó un lugar central en las conversaciones. Los líderes destacaron el amplio potencial aún no explotado en comercio e inversión bilateral y fijaron la meta de elevar el intercambio comercial a mil millones de dólares para 2030.
En este contexto, Vietnam expresó su respaldo al interés de Sri Lanka de incorporarse tempranamente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
Ambos dirigentes también se comprometieron a fomentar mayores flujos de inversión y mejorar el entorno empresarial para impulsar proyectos en infraestructura, telecomunicaciones, salud, educación, agricultura de alta tecnología, procesamiento de alimentos, logística, turismo y energías renovables.
En ciencia y tecnología, los dos países acordaron fortalecer la cooperación en biotecnología, tecnologías de la información, electrónica, ingeniería eléctrica y automatización, así como acelerar acuerdos vinculados a la transformación digital.
Los dos líderes reafirmaron igualmente la importancia de la cooperación agrícola, forestal y pesquera, destacando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades. Sri Lanka solicitó además a Vietnam el suministro de fertilizantes para el cultivo de arroz bajo un mecanismo gubernamental, petición que Hanoi afirmó que considerará favorablemente.
Al destacar los históricos vínculos culturales y budistas entre ambos pueblos, las dos partes acordaron ampliar la cooperación en preservación del patrimonio cultural, intercambios culturales y religiosos, así como fortalecer los contactos entre organizaciones budistas y promover actividades de diálogo intercultural y peregrinación.
En el ámbito educativo, Vietnam y Sri Lanka acordaron fomentar los vínculos entre universidades e institutos de investigación y ampliar los intercambios de estudiantes y posgraduados.
Ambos países celebraron además los avances hacia el establecimiento de vuelos directos este año, considerando que una mejor conectividad impulsará el turismo, el comercio y los intercambios entre pueblos.
A nivel regional y multilateral, los líderes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en marcos como el Foro Regional de la ASEAN (ARF), además de mantener una estrecha coordinación en organizaciones y foros internacionales como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y mecanismos parlamentarios regionales.
Vietnam y Sri Lanka también subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la libertad de navegación, destacando el respeto al derecho internacional y particularmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.
Los dos dirigentes intercambiaron además puntos de vista sobre desafíos globales como el cambio climático, el terrorismo, el ciberdelito y el crimen transnacional, y enfatizaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo mediante financiamiento climático y transferencia tecnológica.
Sri Lanka expresó igualmente su respaldo a la iniciativa vietnamita de establecer en Hanoi un Centro Regional de Ciberdelincuencia bajo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Durante la visita, ambos países firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas como información y comunicación, ciencia y tecnología, formación policial, religión y cooperación cultural.
Al concluir la visita, To Lam agradeció al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka por la cálida acogida y hospitalidad brindadas a la delegación vietnamita./.