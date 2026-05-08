Vietnam y Sri Lanka inauguran una nueva etapa bilateral con Asociación Integral

​Colombo (VNA) - Vietnam y Sri Lanka reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral y anunciaron la elevación de sus relaciones a una Asociación Integral en una declaración conjunta difundida durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, al país surasiático.

​La decisión marca una nueva etapa en más de 55 años de vínculos diplomáticos entre ambas naciones y refleja el creciente nivel de confianza política y cooperación multifacética entre Hanoi y Colombo.

La declaración conjunta fue emitida tras las conversaciones entre To Lam y el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayaka, quienes reafirmaron la amistad tradicional, la confianza mutua y el compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la independencia, el desarrollo sostenible y el respeto al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

La visita de dos días del dirigente vietnamita, del 7 al 8 de mayo, incluyó una ceremonia oficial de bienvenida en la Secretaría Presidencial de Colombo con una salva de 21 cañonazos, conversaciones bilaterales, una rueda de prensa conjunta y reuniones con la primera ministra Harini Amarasuriya y el presidente del Parlamento, Jagath Wickramaratne. To Lam también intervino ante el Parlamento esrilanqués, participó en el Foro de Cooperación en Comercio, Inversión y Turismo Sri Lanka–Vietnam y rindió homenaje a la estatua del Presidente Ho Chi Minh ubicada en la Biblioteca Pública de Colombo.

​Durante el encuentro, Dissanayaka felicitó a To Lam por su reelección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam y su elección como presidente del país, y expresó su confianza en que Vietnam continuará alcanzando nuevos logros bajo su liderazgo.

​Ambos mandatarios coincidieron en que la elevación de las relaciones refleja el creciente nivel de confianza política y la expansión de la cooperación bilateral. Asimismo, reiteraron su compromiso de profundizar la colaboración en todos los ámbitos sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otro país.

​En el ámbito político, de defensa y seguridad, las dos partes acordaron intensificar los intercambios de alto nivel y los contactos entre pueblos, además de fortalecer la cooperación parlamentaria, especialmente entre mujeres y jóvenes legisladores.

​Vietnam y Sri Lanka reafirmaron además su compromiso de implementar el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa firmado en 2011 y ampliar la colaboración en entrenamiento para operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, adquisición y reparación de equipos militares, intercambio de información y transferencia de tecnología de defensa.

​En materia de seguridad, ambos países acordaron reforzar la coordinación en la lucha contra el crimen transnacional, el ciberdelito, el terrorismo y la migración ilegal, así como fortalecer la cooperación en seguridad marítima, policial y cibernética.

​Las dos partes también decidieron impulsar la cooperación jurídica y judicial mediante la negociación de un nuevo Memorando de Entendimiento entre sus ministerios de Justicia.

​La cooperación económica ocupó un lugar central en las conversaciones. Los líderes destacaron el amplio potencial aún no explotado en comercio e inversión bilateral y fijaron la meta de elevar el intercambio comercial a mil millones de dólares para 2030.

En este contexto, Vietnam expresó su respaldo al interés de Sri Lanka de incorporarse tempranamente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayaka, presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países el 8 de mayo de 2026. (Foto: VNA)

Ambos dirigentes también se comprometieron a fomentar mayores flujos de inversión y mejorar el entorno empresarial para impulsar proyectos en infraestructura, telecomunicaciones, salud, educación, agricultura de alta tecnología, procesamiento de alimentos, logística, turismo y energías renovables.​

En ciencia y tecnología, los dos países acordaron fortalecer la cooperación en biotecnología, tecnologías de la información, electrónica, ingeniería eléctrica y automatización, así como acelerar acuerdos vinculados a la transformación digital.

Los dos líderes reafirmaron igualmente la importancia de la cooperación agrícola, forestal y pesquera, destacando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades. Sri Lanka solicitó además a Vietnam el suministro de fertilizantes para el cultivo de arroz bajo un mecanismo gubernamental, petición que Hanoi afirmó que considerará favorablemente.

​Al destacar los históricos vínculos culturales y budistas entre ambos pueblos, las dos partes acordaron ampliar la cooperación en preservación del patrimonio cultural, intercambios culturales y religiosos, así como fortalecer los contactos entre organizaciones budistas y promover actividades de diálogo intercultural y peregrinación.

En el ámbito educativo, Vietnam y Sri Lanka acordaron fomentar los vínculos entre universidades e institutos de investigación y ampliar los intercambios de estudiantes y posgraduados.

Ambos países celebraron además los avances hacia el establecimiento de vuelos directos este año, considerando que una mejor conectividad impulsará el turismo, el comercio y los intercambios entre pueblos.

A nivel regional y multilateral, los líderes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en marcos como el Foro Regional de la ASEAN (ARF), además de mantener una estrecha coordinación en organizaciones y foros internacionales como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y mecanismos parlamentarios regionales.​

Vietnam y Sri Lanka también subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la libertad de navegación, destacando el respeto al derecho internacional y particularmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.​

Los dos dirigentes intercambiaron además puntos de vista sobre desafíos globales como el cambio climático, el terrorismo, el ciberdelito y el crimen transnacional, y enfatizaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo mediante financiamiento climático y transferencia tecnológica.

Sri Lanka expresó igualmente su respaldo a la iniciativa vietnamita de establecer en Hanoi un Centro Regional de Ciberdelincuencia bajo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

​Durante la visita, ambos países firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas como información y comunicación, ciencia y tecnología, formación policial, religión y cooperación cultural.

​Al concluir la visita, To Lam agradeció al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka por la cálida acogida y hospitalidad brindadas a la delegación vietnamita./.​