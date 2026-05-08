Vietnam y Sri Lanka impulsan cooperación económica, comercial y turística

Colombo (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, asistieron hoy en Colombo al Foro de Cooperación en Comercio, Inversión y Turismo entre ambos países, un evento orientado a fortalecer los vínculos económicos y empresariales bilaterales.

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En su intervención, To Lam afirmó que el foro no solo representa una oportunidad para que las empresas de ambos países exploren nuevas posibilidades de cooperación, sino también un símbolo de la conexión entre las dos economías y su integración en los flujos globales de comercio, inversión y desarrollo.

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El dirigente vietnamita subrayó que, en un contexto internacional marcado por cambios rápidos y complejos, ningún país puede desarrollarse de forma sostenible de manera aislada. En ese sentido, destacó la necesidad de que las economías refuercen sus vínculos y complementen sus capacidades para aumentar la competitividad y participar más profundamente en las cadenas globales de valor.

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Según To Lam, las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka adquieren una relevancia estratégica debido a sus posiciones geográficas favorables y al potencial de complementariedad de sus economías dentro del nuevo panorama regional.

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Al considerar que la cooperación económica bilateral aún no refleja plenamente su potencial, el mandatario señaló que el establecimiento de conexiones aéreas directas, especialmente entre Colombo y Ciudad Ho Chi Minh, constituye un paso práctico y estratégico para fortalecer los intercambios.

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El líder vietnamita propuso tres orientaciones prioritarias para la cooperación futura. En primer lugar, llamó a reforzar la conectividad logística y el transbordo de mercancías para aprovechar las ventajas de Sri Lanka y facilitar la expansión económica de Vietnam hacia el Océano Índico. En segundo lugar, instó a ampliar la cooperación en sectores complementarios como agricultura, procesamiento de alimentos, confecciones textiles, comercio intermediario y servicios. Finalmente, destacó la importancia de impulsar el turismo y el intercambio entre pueblos para consolidar la confianza mutua y generar nuevos motores de crecimiento económico.

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To Lam reiteró además el compromiso de Vietnam de mantener un entorno de inversión transparente, estable y favorable, mediante la continuidad de las reformas institucionales, la simplificación de procedimientos administrativos, el desarrollo de infraestructura y la mejora de los recursos humanos.

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También aseguró que Vietnam protegerá siempre los derechos e intereses legítimos de los inversionistas y continuará acompañando a las empresas durante todo el proceso de implementación de sus proyectos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, y otros funcionarios inauguran la ruta aérea directa de Vietnam Airlines entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo. (Foto: VNA)

Por su parte, la primera ministra Harini Amarasuriya destacó que la amistad tradicional entre Sri Lanka y Vietnam se basa en el respeto mutuo, valores compartidos y sólidos vínculos entre sus pueblos. Señaló que las relaciones bilaterales han registrado avances constantes en áreas como comercio, inversión, educación, cultura y turismo.

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La dirigente afirmó que ambas naciones buscan llevar esos lazos hacia una asociación más dinámica, visionaria y con una integración económica más profunda, abriendo así una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

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Amarasuriya destacó que el foro representa un paso concreto para alcanzar la meta de elevar el comercio bilateral a mil millones de dólares para 2030 mediante la diversificación de productos y el fortalecimiento de la cooperación económica.

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Asimismo, expresó la voluntad de Sri Lanka de aprender de la experiencia de desarrollo de Vietnam y ampliar la cooperación en facilitación comercial, conectividad económica y colaboración empresarial. También resaltó que las empresas esrilanquesas ya cuentan con cerca de 30 proyectos de inversión en Vietnam, reflejo de la confianza en el entorno de negocios del país sudesteasiático.

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La jefa de Gobierno alentó además a las compañías vietnamitas a explorar oportunidades en sectores como comercio, educación, agricultura, procesamiento de alimentos, logística, aviación, electrónica, tecnología de la información, turismo y hostelería.

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Remarcó que Sri Lanka está dispuesta a ser un socio confiable, abierto y orientado al futuro, y expresó su deseo de que ambas partes aumenten el intercambio de delegaciones empresariales, fomenten las visitas mutuas y mantengan un diálogo regular para construir asociaciones sostenibles.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, y otros funcionarios presencian el intercambio de documentos de cooperación entre empresas de ambos países. (Foto: VNA)

En el marco del foro, y ante la presencia de los líderes de ambos países, Vietnam Airlines anunció la apertura de una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo. Vietjet también confirmó el lanzamiento de vuelos directos en la misma ruta. Se trata de las primeras conexiones aéreas directas entre Vietnam y Sri Lanka, destinadas a impulsar el comercio, el turismo y el intercambio entre ambos pueblos.

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Los líderes también presenciaron la firma de varios acuerdos de cooperación empresarial en sectores como turismo, procesamiento agrícola, caucho, fertilizantes y productos químicos.

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Antes del evento, To Lam y Harini Amarasuriya visitaron una exposición fotográfica organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre las relaciones bilaterales, así como una muestra de productos vietnamitas./.