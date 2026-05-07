Comunidad vietnamita en el extranjero valora impulso al sector privado

Ottawa (VNA) - La Resolución nº 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam identifica el sector privado como uno de los motores más importantes de la economía, enviando así señales muy positivas a la comunidad empresarial y a los residentes connacionales en el extranjero.



Así lo afirmó Vu Thi Thu Hoan, funcionaria de Citibank Canadá, una subsidiaria de Citigroup, mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York, durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Ottawa.



Se trata de un cambio significativo, porque el sector privado ya no se considera simplemente un componente de la economía, sino que se le ha otorgado una posición más central en la estrategia nacional de desarrollo, evaluó.



La comunidad vietnamita en el extranjero, incluida la residente en Canadá, se ha vuelto más consciente de los cambios en el entorno de negocios en el país de origen, comentó.



Se han eliminado varias barreras de entrada al mercado; se han revisado y simplificado muchos sectores económicos sujetos a condiciones, creando así más espacio para las pequeñas y medianas empresas, así como para las ideas del emprendimiento, explicó.



Otro aspecto positivo es el proceso de transformación digital en los trámites administrativos, destacó. La expansión de los servicios públicos en línea permite a los vietnamitas residentes en el exterior realizar algunos procedimientos de forma remota, reduciendo así su dependencia de tener que regresar a la tierra natal en persona, precisó.



Este es un cambio técnico pero tiene un impacto significativo en la psicología de los inversores que se encuentran lejos, pues cuando los procedimientos son más sencillos, se ahorra tiempo y costes de acceso al mercado, agregó.



De cara a la entrada de Vietnam en la nueva era, la del ascenso del pueblo, Thu Hoan expresó su confianza en que el sector privado debe asumir funciones cruciales, impulsando con fuerza la innovación.



Vietnam cuenta actualmente con una fuerza laboral de ingeniería joven, dinámica y capacitada. Si se le brinda al sector privado el espacio suficiente para desarrollarse, acceso a los recursos adecuados y un entorno de pruebas favorable, el país puede, sin duda, formar empresas tecnológicas con una competitividad real, en lugar de meras valoraciones simbólicas.



Además, reiteró que el sector privado necesita desempeñar un papel más eficaz como enlace con la red global de los residentes coterráneos en el mundo y contribuir a la generación de puestos laborales de alta calidad.



Desde una perspectiva práctica en Canadá, consideró que para desarrollar la economía privada de manera más eficaz, Vietnam necesita seguir mejorando significativamente el entorno de inversión, especialmente la estabilidad, la transparencia y la previsibilidad de las políticas.



En lo que respecta al acceso al capital, sugirió desarrollar un ecosistema financiero más diverso para el sector privado.



En cuanto a la reforma de los procedimientos administrativos, hizo hincapié en que este trabajo no debe limitarse a simplificar los procedimientos individuales, sino que necesita rediseñar todo el proceso de manera que las empresas se sitúen en el centro de las actividades.



Sobre la captación de recursos de los vietnamitas que viven en el extranjero, subrayó que el país indochino necesita un mecanismo más específico, en lugar de limitarse a hacer llamamientos generales.



Vietnam va por buen camino al consolidar el papel del sector privado. Una vez que el marco jurídico sea más estable, los procedimientos más transparentes y los mecanismos de participación más claros, los recursos financieros, el conocimiento y las redes de los residentes compatriotas en el extranjero tendrán la oportunidad de transformarse en decisiones sustantivas de inversión, cooperación y colaboración que contribuyan al desarrollo del país de origen./.

VNA